На Закарпатье прекращена работа двух провайдеров, которые пиратили «Плюсы» и «Медиа Группу Украина»

6 ноября процессуальными прокурорами Закарпатской области совместно с сотрудниками управления СБУ в Закарпатской области был проведен ряд обысков в офисных помещениях двух провайдеров кабельного телевидения Иршавского и Тячевского районов. По версии следствия, частные предприниматели за ежемесячную плату предоставляли доступ к просмотру некоторых общенациональных телеканалов, с которыми подписали соглашение о ретрансляции, а также транслировали телевизионный контент, изготовленный в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, не называя провайдеры.

По информации «Телекритики», речь идет о провайдерах кабельного телевидения «Данканыч» (с. Дубовое Тячивський р-н) и «Оксамит» (пгт Иршава). Они незаконно транслировали телеканалы 1+1 media и «Медиа Группы Украина». По заявлениям телегрупп открыто уголовное производство по пиратству. Под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области следователями Нацполиции осуществляется досудебное расследование уголовного производства относительно несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей, которые привели к нарушению авторского и смежных прав (ч.2 ст.361 и ч.2 ст. 176 УК Украины).

«По результатам обысков правоохранителями изъято оборудование, с помощью которого осуществлялась незаконная ретрансляция. Речь идет о ТВ-тюнерах, цифровых станциях, блоках питания и других устройствах. В связи с изъятием этой техники, распространение пиратского контента для пользователей провайдера прекращено. Продолжается дальнейшее досудебное расследование, которое осуществляют следственные ГУНП в Закарпатской области. Прокуратура области обеспечивает процессуальный контроль за ходом следствия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе 1+1 media уточнили, что оба провайдера пиратили телеканалы холдинга с начала года. Заявление в правоохранительные органы телегруппа написала вместе с «Медиа Группой Украина».

В юридической компании «Виндекс», которая работает в интересах «Медиа Группы Украина», «Телекритике» сообщили, что речь идет о незаконной ретрансляции таких телеканалов холдинга: «Футбол 1», «Футбол 2», «Украина», «НЛО-ТВ» и «Индиго».

«В результате, совместными усилиями с работниками СБУ в Закарпатской области, было зафиксировано факт подобного нарушения двумя провайдерами в процессе расследования уголовного производства. Следующим этапом было проведение обысков с изъятием оборудования, способствовавшего незаконной ретрансляции. На данный момент назначена техническая экспертиза, мы ждем направления дела в суд и дальнейшее его рассмотрения согласно законодательству Украины. Также мы продолжаем далее выявлять и фиксировать подобного рода правонарушения, с передачей информации в правоохранительные органы», — добавил директор «Виндекса» Павел Миколюк.

Напомним, ранее сообщалось, что «Плюсы» и StarLightMedia добились открытия 7 уголовных производств из-за продажи пиратских set top box.

Фото: pixabay

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