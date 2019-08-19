На «Интере» стартует новый сезон «Орла и решки» с новыми ведущими

Новый 22-й сезон шоу «Орел и решка. Чудеса света» стартует в воскресенье, 1 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер». Команда обещает исследовать необычные достопримечательности, удивительные природные явления и древние города, сообщает пресс-служба «Интера».

«Каждый выпуск нового сезона мы посвящаем не городу, а одному из чудес света, которое настолько удивительно и красиво, что становится гвоздем программы. Это может быть чудо природы, как Доломитовые Альпы, или древнее чудо света, как Великая Китайская стена. Или даже чудо-праздник, как День мертвых в Мексике», – рассказала генеральный продюсер Teenspirit Studio Елена Синельникова.

Команда «Орла и решки» познакомит зрителей с двадцатью чудесами нашей планеты: горами Гуйлинь в Китае и норвежскими фьордами, древним городом Петра в Иордании и вулканами острова Ява, амазонскими джунглями, водопадами Игуасу и пустыней Сахарой.

Ведущие нового сезона «Орла и решки» – телепутешественники Алина Астровская и Антон Зайцев.

«Все сезоны “Орла и решки” интересные и уникальные. Но “Чудеса света” – это как собрать вдохновение всех поэтов и путешественников в одном флаконе! – делится Алина Астровская. – Столько разных национальностей, культур, языков объединяет единогласное признание красоты! Мы можем быть очень разными, но едины в осознании всех этих чудес. Невероятные ощущения, когда ты утром просыпаешься в палатке, выходишь из нее и… оказываешься прямо на Великой Китайской стене! И понимаешь: это не сон! Каменная змея уходит в туман, вокруг – зубастые горы в изумрудных пиджаках. А ты, такая счастливая, пишешь в заметках: “Я увидела чудо!”».

«В новом сезоне меня удивляет и поражает все: от уже упомянутой Великой Китайской стены до укладки Алины Астровской! А ведь это только начало! – говорит Антон Зайцев. – Я уже успел побывать в самом красивом в мире природном кинотеатре, ночевал в пещере и встречал рассвет на вершине утопающих в зелени гор. А сколько всего невероятного еще предстоит увидеть, почувствовать, пройти, прошагать, проплыть, проехать!»

Новый сезон проекта стартует на телеканале «Интер» 10 сентября в 10:00.

Отметим, Алина Астровская была ведущей 18-го и 20-го сезонов шоу, а Антон Зайцев – 21-го. Зайцев ранее был ведущим утренней телепрограммы и вечернего караоке-шоу в Екатеринбурге.

Как известно, производством «Орла и решки» занимается украинский продакшен TeenSpirit. Программа параллельно выходит на российском развлекательном канале «Пятница», а также на других каналах стран СНГ.

Фото: «Интер»