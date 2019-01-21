Украинцам не нашлось мест ведущих нового сезона «Орла и решки»

Ведущими нового сезона тревел-шоу «Орел и решка» стали Антон Зайцев и Ольга Антипова, сообщает телеканал «Интер».

Антон Зайцев был ведущим утренней телепрограммы и вечернего караоке-шоу в Екатеринбурге. По образованию он – артист драматического театра и кино, работал на радио и ведущим мероприятий. «Мне 25 лет, из них лет 17 я что-то веду: концерты, программы, мероприятия, – рассказывает Антон. – Я с детства влюблен в свою профессию и в то, чем сейчас занимаюсь. “Орел и решка. Мегаполисы” – это будет нереально отважный сезон. Признаюсь, я получаю огромное удовольствие от испытания собственных возможностей и проверки силы воли. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители получали удовольствие вместе со мной».

Ольга Антипова родилась и проживала до 9 лет в республике Хакасия (г. Абакан), потом переехали в Минск, где училась в школе со спортивным уклоном, а также в школе искусств по классу гитары и фортепиано, после чего получила диплом преподавателя игры на гитаре. Со времен школы искусств и по сей день – солистка белорусского ансамбля народной песни «Жывiца». Поступила в академию авиации на авиадиспетчера, затем перевелась в институт предпринимательской деятельности на специальность «экономист-менеджер». Работала приемщицей аппаратуры в ремонтной мастерской, продавщицей в секонд-хенде, продавцом строительных инструментов на рынке, пиарщиком, хостесом, официанткой, а также раздавала листовки, пела в ресторане.

«Ходила на все кастинги подряд: на песенные, юмористические, новостные, рекламные, пробовалась на радио, – вспоминает Оля. – Мне всегда говорили «нет»! То внешность не та, то дикция, то харизмы не хватает… Тем не менее иногда на кастингах я доходила до главных проб, слетая на финале. Это огорчало до слез, но давало мне веру в то, что я все-таки что-то могу. А потом был кастинг в «Орел и решку». Дала себе установку: “Я столько лет бьюсь в закрытые двери – хватит: это моя последняя попытка, и я использую ее максимально”. И победила!»

Напомним, новый 21-й сезон тревел-шоу «Орел и решка. Мегаполисы» стартует в воскресенье, 3 февраля, в 11:00 на «Интере». Первый выпуск будет посвящен китайскому городу Макао. 21-й сезон будет отличаться от предыдущих сезонов новыми фишками и стилем съемок. Выпуски проекта будут больше напоминать тревел-блоги. А ведущие будут снимать себя на экшен-камеры.

Как известно, производством «Орла и решка» занимается украинский продакшен TeenSpirit. Программа параллельно выходит на российском развлекательном канале «Пятница», а также на других каналах стран СНГ.

Фото: «Интер»