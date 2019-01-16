Второй раз как первый: «Орел и решка» отправляются заново по мегаполисам
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Второй раз как первый: «Орел и решка» отправляются заново по мегаполисам

от Telekritika
От Telekritika 13
Главная Новости Второй раз как первый: «Орел и решка» отправляются заново по мегаполисам

В феврале на телеканале «Интер» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка» с названием «Мегаполисы». Авторы тревел-шоу уверяют, что несмотря на то, что в большинстве мегаполисов команда «Орла и решки» уже бывала, на этот раз ведущих ждут новые маршруты, сквозь призму которых, зрители увидят города-миллионники под совершенно другим углом.

Чтобы показать зрителям, чем живут современные мегаполисы, ведущие тревел-шоу посетят Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие города. По словам авторов проекта, «Орел и решка. Мегаполисы» будет отличаться от предыдущих сезонов новыми фишками и даже стилем съемок. Выпуски проекта будут больше напоминать тревел-блоги. А ведущие будут снимать себя на экшн-камеры.

Второй раз как первый: «Орел и решка» отправляются заново по мегаполисам

Фото: «Интер»

«Большие города любой страны – это концентрация самого интересного, самого необычного, самого топового, – уверен Женя Синельников, главный режиссер и соавтор проекта «Орел и решка». – Этот сезон обещает быть очень насыщенным яркими приключениями, ведь в нем мы будем искать не достопримечательности, а места, где можно отлично потусить и бросить вызов самому себе».

Второй раз как первый: «Орел и решка» отправляются заново по мегаполисам

Фото: Интер

Кстати, как сообщает телеканал «Интер», помимо этого, в новом сезоне зрителей ждут и новые ведущие. Вот только неясно говорил ли канал о прошлогодней замене состава команды «Орел и решка», или все же нас и вправду ждут снова перемены. Впрочем, канал решил не разглашать имена ведущих до 21 января.

«Самый «сок» нового сезона – это провокации, – рассказывает Сергей Симанчук, режиссер тревел-шоу «Орел и решка. Мегаполисы». – Ведущие проекта будут лезть в самую гущу событий, примерять на себя новые образы и проверять все на собственном опыте».

Второй раз как первый: «Орел и решка» отправляются заново по мегаполисам

Макао. Фото: «Интер»

Путешествие обновленного «Орла и решки» начнется с китайского города Макао.

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