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У Netflix наблюдается отток абонентов — исследование

от Telekritika
От Telekritika 335
Главная Диджитал У Netflix наблюдается отток абонентов — исследование

Данные аналитической компании GlobalData.

Индекс потребительских настроений Netflix снизился на 11% в четвертом квартале 2019 года, сообщается в официальном релизе аналитической компании GlobalData. Аналитики отмечают, что такое значительное падение произошло на фоне растущей конкуренции со стороны Disney+ и Apple TV+, а также медленного роста доходов Netflix.

Проанализировав данные при помощи инструментария GlobalData Company Filing Analytics, эксперты выяснили, что индекс потребительских настроений Netflix в четвертом квартале 2019 года снизился на 11% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Значительную роль в этом сыграло замедление квартального роста выручки Netflix в 2019 году: во втором квартале выручка сервиса выросла на 8,9% (по сравнению с первым кварталом), в третьем квартале — на 6,5% (по сравнению со вторым), в четвертом квартале рост составил всего 4% (по сравнению с третьим кварталом).

Более того, прибыль Netflix от абонентов в сегменте потокового вещания внутри страны (на долю которого приходилось около 50% выручки компании) снизилась еще и за счет того, что Disney+ удалось к концу четвертого квартала 2019 года обзавестись базой в 26 млн абонентов. Также негативное влияние на рост выручки Netflix оказали ценовые политики Apple TV+ и Disney+. Последние предлагают подписку $5/мес. и $7/мес., соответственно, тогда как подписка на Netflix составляет $9/мес.

Но не смотря на все вышеперечисленные факторы Netflix не изменила свою ценовую политику, что могло бы помочь удержать аудиторию. А пока аналитики наблюдают отток абонентов в пользу конкурентов с аналогичным контентом и агрессивными ценовыми стратегиями.

Медленный рост выручки также негативно повлиял и на настроения инвесторов — в четвертом квартале 2019 года цены на акции Netflix снизились на 5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним: ранее стало известно, что акции компаний Disney, Netflix, Fox упали из-за коронавируса.

Фото: Телекритика

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