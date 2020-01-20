В мире снизилось количество убитых журналистов — ЮНЕСКО

Согласно данным ЮНЕСКО Observatory of Killed Journalists, в 2019 году было зарегистрировано 56 случаев убийств журналистов. Организация сообщает, что этот показатель является самым низким за последние 10 лет, передает reliefweb.int.

К примеру, в 2018 году жертвами убийств стали 99 журналистов, а в общей сложности ЮНЕСКО зарегистрировала 894 убийства журналистов в период с 2010 по 2019 год, в среднем почти 90 случаев в год.

Организация отмечает, что в 2019 году наибольшее количество убийств пришлось на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна — 22, и акцентирует на том факте, что большинство журналистов были убиты за пределами конфликтных зон. Исследователи указывают, что весьма часты случаи, когда представители СМИ становятся объектами преследования в своих родных городах. Так, в 2019 году 61% случаев произошли в странах, где не было вооруженных конфликтов. В более чем 90% случаев пострадали именно местные журналисты.

В докладе ЮНЕСКО Intensified Attacks, New Defences, опубликованном в ноябре 2019 года, говорится, что чаще всего журналисты подвергаются словесным и физическим нападкам. Журналистки зачастую становятся жертвами онлайн-преследований и гендерно обусловленного насилия.

Чтобы обеспечить безопасность представителей СМИ, ЮНЕСКО работает над осуществлением Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

Напомним, что недавно в Ираке были убиты корреспондент телеканала Dilja Ахмед Абдула Самад и оператор Сафаа Гали, а в Мексике было найдено тело пропавшего радиожурналиста Фиделя Авилы Гомеса.

Фото: unesco.org

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