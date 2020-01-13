В Ираке убиты два журналиста

13 января 2020 года в иракском городе Басра двое неизвестных открыли огонь по автомобилю, в котором находились корреспондент телеканала Dilja Ахмед Абдула Самад и оператор Сафаа Гали, передает Dilja TV.

Известно, что за несколько часов до смерти Самад опубликовал видео, в котором осуждал иракские власти за жестокую борьбу с протестующими.

Согласно данным Dilja TV, Самад получил огнестрельное ранение головы, а оператор – три пулевых ранения в грудь. Также в Dijlah TV сообщили, что Гали доставили в больницу Басры, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Посольство США в Ираке выступило с резкой критикой и осуждением убийства журналистов: «Убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными», – отметили американские дипломаты.

Напомним, что протесты в Ираке вспыхнули в Багдаде в октябре 2019 года и распространились на другие города страны. Причиной стали безработица, коррупция в правительстве, низкий уровень жизни.

Напомним, «Репортеры без границ» не верят доказательствам по делу Павла Шеремета.

Фото: Dijlah TV

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