НовостиСМИ

В Ираке убиты два журналиста

от Telekritika
От Telekritika 2425
Главная Новости В Ираке убиты два журналиста

Погибли корреспондент телеканала Dilja Ахмед Абдула Самад и оператор Сафаа Гали.

13 января 2020 года в иракском городе Басра двое неизвестных открыли огонь по автомобилю, в котором находились корреспондент телеканала Dilja Ахмед Абдула Самад и оператор Сафаа Гали, передает Dilja TV.

Известно, что за несколько часов до смерти Самад опубликовал видео, в котором осуждал иракские власти за жестокую борьбу с протестующими.

Согласно данным Dilja TV, Самад получил огнестрельное ранение головы, а оператор – три пулевых ранения в грудь. Также в Dijlah TV сообщили, что Гали доставили в больницу Басры, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Посольство США в Ираке выступило с резкой критикой и осуждением убийства журналистов: «Убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными», – отметили американские дипломаты.

Напомним, что протесты в Ираке вспыхнули в Багдаде в октябре 2019 года и распространились на другие города страны. Причиной стали безработица, коррупция в правительстве, низкий уровень жизни.

Напомним, «Репортеры без границ» не верят доказательствам по делу Павла Шеремета.

Фото: Dijlah TV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В Т2 начал вещание телеканал «ПлюсПлюс»

27.12.2019

Блогеру Александре Митрошиной запретят въезд в Украину

08.01.2020

Задержанную журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили

27.12.2019

Inter Media Group запустила отдельное кодированное спутниковое вещание

02.01.2020

Netflix назвал самые популярные фильмы, аниме и сериалы...

31.12.2019

На NewsOne новый ведущий утренних эфиров – Роман...

10.01.2020

Федор Скрипник возглавит информационное вещание «Суспільного» 

20.12.2019

«Радіо Свобода» приостановила выпуск двух программ

06.01.2020

Посредник убийцы словацкого журналиста приговорен к 15 годам...

31.12.2019

Как прошел концерт «Різдвяна історія з Тіною Кароль»...

07.01.2020