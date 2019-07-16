В локальном цифровом эфире Киева появилось три новых телеканала     

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 11 июля расширил сеть локального киевского эфирного цифрового телевидения еще на четыре места. Регулятор согласовал изменения в списке телеканалов, транслируемых компаниями «Экспресс-информ» и «Эра продакшн», которые владеют специальными локальными многоканальными лицензиями на вещание – емкость сети увеличена с 10 до 12 каналов у каждой.

В сеть «Эра продакшн» (41 ТВК) попал телеканал ОЦЕ (входит в StarLightMedia) и полтавский вещатель «Центральный» (принадлежит Анне Рыбалке, дочери совладельца «АТБ-маркета» Геннадия Буткевича). В сеть «Экспресс-информа» (43 ТВК) попал «8 канал» (связывают с губернатором Запорожской области Константином Брылем), а также разделенный на отдельные каналы киевский «двойник» вещателя «ПравдаТУТ» (спортсмена Ивана Гришина): «ПРАВДА ТУТ Київ» (ТОВ «ТРК “Академія”») и «ПРАВДА ТУТ Kyiv» (ТРК «Сатрун» в форме ООО). Ранее оба телеканала вещали как один вещатель, но теперь первый будет вести вещание 16 часов в слотах 00:00–11:45 и 19:45–24:00, второй будет вещать только в слоте 11:45–19:45 на отдельном канале.

Таким образом, «Экспресс-информ» в своей сети теперь ретранслирует следующие 12 телеканалов: «Телевсесвіт», «Сонце», «Надежда», «ПРАВДА ТУТ Київ», EU MUSIС, MUSIС BOX, UA MUSIC, «Натали», Niki Kids, Niki Junior, «ПРАВДА ТУТ Kyiv» и «8 канал». Телеканалы EU MUSIС, UA MUSIC, Niki Kids и Niki Junior вещают в HD. «Эра-продакшн» ретранслирует следующие 12 телеканалов: «Караван TV», Milady Television, ЕСО-ТV, OTV, Boutique, М2, «ПлюсПлюс», «24», «4 канал», «Перший київський», ОЦЕ и «Центральный».

Напомним, в цифровом эфире Киева, помимо сети «Зеонбуда» из 32 телеканалов, работают два цифровых локальных мультиплекса по 10 телеканалов – «Экспресс-информ» и «Эра продакшн». Первый находится в собственности Петра Порошенко, второй принадлежит народному депутату от «Воли народа» Андрею Деркачу. Сигнал цифровых передатчиков покрывает Киев и города-сателлиты. Оба провайдера владеют специфическими (непровайдерскими) лицензиями на многоканальное вещание.

Локальный цифровой мультиплекс кроме Киева есть также в Одессе, его емкость 15 каналов (провайдер – Концерн РРТ). Планируется также создание локальных цифровых мультиплексов в 11 городах пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черновицкой. 4 июля Нацсовет выставил на конкурс в этих городах 35 частот (суммарно).

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