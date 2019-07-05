Нацсовет выставил на конкурс цифровые частоты для местных телеканалов в 11 городах

4 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил конкурсные условия и принял решение о конкурсе для местных телеканалов на свободные места в многоканальной телесети МХ-5 в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). На цифровой конкурс выставлено 35 каналов многоканальной телесети МХ-5 в 11 населенных пунктах.

В частности, в Вольногорске Днепропетровской области – 3 частоты, в Днепре – 5 частот, в Желтых Водах Днепропетровской области – 3 частоты, в Первомайске Днепропетровской области – 3 частоты, в Никополе Днепропетровской области – 3 частоты, в Покрове Днепропетровской области – 3 частоты, в Запорожье – 4 частоты, в Макарове Киевской области – 3 частоты, в Переяслав-Хмельницком Киевской области – 3 частоты, в Харькове – 3 частоты, в Черновцах – 2 частоты.

Конкурсными требованиями к программной концепции рекомендуется размещение социально важных и информационных программ местной тематики. Объявление о конкурсе будет опубликовано в газете «Голос Украины». Тогда же станет известно о его сроках проведения.

Как сообщалось ранее, Нацсовет в конце прошлого года заказал у Госцентра радиочастот просчет частот для местного цифрового вещания в 47 населенных пунктах и получил согласование по 11 частотам. Еще 20 частот – на рассмотрении.

Напомним, в мае постановлением Кабинета министров было смещено конечную дату использования эфирного аналогового телевидения с 1 мая на 31 декабря 2019 года. Причина отсрочки – нерешенный вопрос по местным компаниям, не имеющим лицензий на цифровое вещание. УГЦР в октябре 2018-го сообщил, что будет просчитывать частоты под локальные мультиплексы многоканального вещания мощностью 10 Вт. Местные телеканалы должны объединиться для создания оператора телекоммуникаций, который будет обязан оформить в Нацсовете лицензию провайдера эфирной цифры.

Как известно, для региональных телеканалов в цифровой сети «Зеонбуда» отведено по 4 места в каждой области, одно из которых занял телеканал «112 Украина». Лицензии на региональное цифровое вещание у последнего истекли более полугода назад – 19 сентября 2018-го, но Нацсовет до сих пор не принял решения по их продлению, что юридически позволяет телеканалу вещать на этих частотах.

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