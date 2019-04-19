Генштаб подтвердил просчет цифровых частот для местных телеканалов в 11 городах

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получил заявки на просчет частот под цифровое региональное вещание от около 50 местных вещателей, у которых есть аналоговые лицензии, но нет цифровых. Об этом сообщил член регулятора Александр Ильяшенко на заседании ведомства 18-го апреля.

Всего лицензиями на аналоговое региональное вещание владеет около 100 местных телеканалов, но только половина из них изъявили желание получить цифровые лицензии. «У кого-то нет желание вещать в цифре, поскольку есть желание вещать в кабеле. У других компаний нет финансов на цифровое вещание. Все, кто подал нам заявки на просчет частот – мы будем питаться удовлетворить заявки. Те, кто не подался – решили сами свою судьбу: больше конкурсов оглашать мы не будем», - отметил Александр Ильяшенко.

«Нацсовет подал на просчет 47 цифровых частот в УГЦР (Госцентр радиочастот. – Ред.) поданных от вещателей. Мы получили 11 позитивных выводов. Вчера (17 апреля) мы собирались с представителями телеканалов с этих городов. Мы обсуждали рабочие вопросы – покрытие, кто будет определятся оператором. Присутствовали от Концерна РРТ. Договорились, что 1-2 неделю мы собираем эту информацию, после чего будем оглашать конкурсы на эти 11 городов для местных вещателей», - рассказал чиновник.

По остальным населенным пунктам, где есть местные телеканалы без цифровых лицензий, регулятора получил следующий ответ: «Еще по около 20 частотам ждем соглашение от Генштаба. По остальным 10 есть некие особенные условия, которые мы хотим сейчас разрешить», - добавил член Нацсовета.

Напомним, 18 апреля Нацсовет поддержал подготовленное Государственной службой специальной связи и защиты информации постановление Кабинета министров о смещение конечной дате использования эфирного аналогового телевидения – с 1 мая на 31 декабря 2019 года. Причина отсрочки – нерешенный вопрос по местным компаниям, не имеющим лицензий на цифровое вещание. Ранее Нацсовет в своем отчете за прошлый год сообщал, что получил заявок на просчет цифровых частот от 71 местных телеканалов с 19 областей Украины.

УГЦР в октябре 2018-го сообщил, что будет просчитывать частоты под локальные мультиплексы многоканального вещания мощностью 10 Вт, местные телеканалы должны объединиться для создания оператора телекоммуникаций, который будет обязан оформить в Нацсовете лицензию провайдера эфирной цифры.

Как известно, для региональных телеканалов в цифровой сети «Зеонбуда» отведено по 4 места в каждой области, одно из которых занял телеканал «112 Украина». Лицензии на региональное цифровое вещание у последнего истекли более полугода тому назад – 19 сентября 2018-го, но Нацсовет до сих пор не принял решения по их продлению, что юридически позволяет телеканалу вещать на этих частотах.

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