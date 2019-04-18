Нацсовет просит правительство отсрочить полное отключение аналога до конца года

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал на заседании 18 апреля подготовленное Государственной службой специальной связи и защиты информации постановление Кабинета министров о конечной дате использования эфирного аналогового телевидения. Члены регулятора единогласно поддержали внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса под эфирный аналог, согласно которому срок прекращения эфирного аналогового телевидения предлагается перенести с 1 мая на 31 декабря 2019 года.

Причина отсрочки – нерешенный вопрос по местным компаниям, не имеющим лицензий на цифровое вещание. По состоянию на конец 2018 года в регулятор обратился 71 местный телеканал с заказом просчета цифровых каналов в 19 областях Украины.

Ранее за данное решение частично выступал общественный совет Нацсовета – они просили перенести отключение на конец года только для местных телеканалов, но при этом просили отключить общенациональные телеканалы на приграничных территориях с Россией и оккупированным ею Крымом согласно предварительному графику – 1 мая. В тексте постановления Кабмина говорится о полном перенесении отключения аналога, без исключений.

Напомним, общественный совет Нацсовета в своем письме Кабмину отмечал что в УГЦР нашли возможность просчета частот для местных телеканалов и в январе передали информацию на согласование в Генштаб Вооруженных сил, который по состоянию на 15 марта не предоставил ответа. Отключение аналога 1 мая без обеспечения цифрового вещания местных компаний приведет к «грубому нарушению прав» этих телекомпаний, сообщали «общественники».

Как известно, изначально эфирное аналоговое телевидение было отключено 1 августа 2018-го в Киеве и Кировоградской области, а 1 сентября – по всей Украине за исключением Донбасса и приграничных территорий с Крымом и РФ. Отключение не коснулось телеканалов Общественного вещания и местных вещателей без цифровых лицензий.

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