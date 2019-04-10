⛔ Правительство может отсрочить полное отключение аналога до конца года

Общественный совет при Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания просит Кабинет министров перенести срок прекращения эфирного аналогового телевидения с 1 мая до 31 декабря 2019-го. Такое решение было принято на заседании 3 апреля. При этом общественный совет выступает за отключение аналога на приграничных территориях с Россией и оккупированным ею Крымом согласно предварительному графику – 1 мая.

Причиной для отсрочки общественный совет называет нерешенный вопрос местных компаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание. Общественный совет просит правительство внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, продлив срок действия аналогового стандарта вещания для местных компаний без цифровых лицензий до 31 декабря 2019 года.

Как писала «Телекритика», в октябре прошлого года местные телеканалы, которые имеют лицензии на эфирное аналоговое вещание и хотели вещать в цифровом стандарте DVB-T2, должны были подать Нацсовет заявки на просчет цифровых частот по специальной процедуре, которую составил Нацсовет совместно с Госцентром радиочастот (УГЦР). Воспользовавшись инструкцией Нацсовета, по состоянию на конец 2018 года в регулятор обратился, согласно отчету Нацсовета, 71 местный телеканал относительно заказа просчета цифровых каналов в 19 областях Украины.

Общественный совет в своем письме Кабмину отмечает, что в УГЦР нашли возможность просчета частот по всем представленным заявкам и в январе передали информацию на согласование в Генштаб Вооруженных сил, который по состоянию на 15 марта не предоставил ответов. В общественном совете также отмечают, что вещатели должны получить цифровую лицензию через конкурс Нацсовета – это займет не менее 2 месяца, еще месяц телекомпании потратят на получение разрешения на использование радиоэлектронных средств, которое выдает УГЦР. Отключение аналога 1 мая без обеспечения цифрового вещания местных компаний приведет к «грубому нарушению прав» этих телекомпаний.

Отметим, что отсрочка отключения аналога на приграничных территориях с Россией и оккупированным ею Крымом в прошлом году объяснялась наличием аналогового вещания со стороны РФ. План поэтапного отключения аналогового телевидения в России осуществляется в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Приграничные с Украиной территории, а также Крым будут отключены 3 июня.

Напомним, УГЦР в октябре сообщил, что будет просчитывать частоты под локальные мультиплексы многоканального вещания мощностью 10 Вт, местные телеканалы должны объединиться для создания оператора телекоммуникаций, который будет обязан оформить в Нацсовете лицензию провайдера эфирной цифры.

Как известно, для региональных телеканалов в цифровой сети «Зеонбуда» отведено по 4 места в каждой области, одно из которых занял телеканал «112 Украина». Лицензии на региональное цифровое вещание у последнего истекли более полугода тому назад – 19 сентября 2018-го, но Нацсовет до сих пор не принял решения по их продлению, что юридически позволяет телеканалу вещать на этих частотах.

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