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В Литву не впустили журналистку российского канала «Звезда»

от Telekritika
От Telekritika 1101
Главная Новости В Литву не впустили журналистку российского канала «Звезда»

Она вернулась в Москву.

31 января журналистка российского телеканала «Звезда» Юлия Шатилова прилетела в Вильнюс и через несколько часов она вылетела обратно в Москву. Об этом сообщает BNS.

«Лицо прилетело рейсом из Москвы, и ему объяснили ситуацию – выяснилось, что имевшаяся у лица виза была недействующей», – сообщил изданию представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.

Он сообщил медиа, что «это была не депортация, а недопущение на территорию Литвы». По его словам, эту визу выдавала и аннулировала не Литва.

Медиа также сообщает, что выданную журналистке в 2019 году шенгенскую визу аннулировала Латвия. По словам Пукинскаса, в прошлом году в Литву не впустили более 6 тыс. человек.

Напомним, в декабре 2019 года в Киев прибыла съемочная группа канала «Звезда». Вскоре СБУ запретила им въезд в Украину.

Фото: телеканал «Звезда»

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