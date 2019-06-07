📣 В Крыму нет украинских FM-частот, несмотря на заявления Нацсовета и Минстеця
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📣 В Крыму нет украинских FM-частот, несмотря на заявления Нацсовета и Минстеця

от Telekritika
От Telekritika 66
Главная Новости 📣 В Крыму нет украинских FM-частот, несмотря на заявления Нацсовета и Минстеця

Эксперты «Крымской правозащитной группы» в третий раз за полгода указывают на бездействие Нацсовета и Мининформполитики по развитию сети украинского вещания в Крыму.

Российские станции незаконно оккупировали все украинские частоты в 8 населенных пунктах Северного Крыма, в 11 населенных пунктах зафиксировано лишь частичное национальное вещание, сообщает КПГ

Частичное национальное вещание зафиксировано в 11 населенных пунктах. Несмотря на это, на большинстве частот все же слышен глас Федерации. Он доносится даже с  подконтрольных Украине территорий возле КПВВ «Чонгар» и «Чаплынка». Так, на частоте 87,7  FM вещает российское радио «Спутник», а на частоте 90,8 FM  радио «Море».

«Таким образом, российские власти практически заблокировали украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорируют тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной ассамблеей ООН в 1950 году», резюмируют в «Крымской правозащитной группе».

Отметим, КПГ проводит подобный мониторинг в третий раз. Согласно данным мониторинга КПГ, проведенного в марте – апреле 2019 года, сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах Северного Крыма полностью или частично глушат сигналом российских FM-радиостанций. В ноябре 2018-го КПГ проверила вещание радиостанций в 13 населенных пунктах на 8 частотах. Этот мониторинг также подтвердил системное блокирование украинского радиосигнала в Крыму путем включения на этих частотах российских FM-станций.

За это время Нацсовет и Мининформполитики не посчитали нужным публично ответить на все три волны мониторинга отсутствия украинского вещания. В инфографике на сайте Нацсовета показано, что радиовещание охватывает не только северную, но и центральную часть Крыма.

Фото: pixabay

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