⛔ Россия глушит украинское радиовещание на севере Крыма

Оккупационные власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе путем включения российских радиостанций на тех же частотах. Об этом заявляют в Крымской правозащитной группе (КПГ).

Согласно данным мониторинга КПГ, проведенного в марте – апреле 2019 года, сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах Северного Крыма полностью или частично заглушают сигналом российских FM-радиостанций.

В частности, были проверены 13 частот семи украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания разрешение на вещание на территории Северного Крыма из поселков Чонгар и Чаплынка Херсонской области, находящихся возле админграницы.

«Мониторинг был организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Cеверного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска Чаплынка и проведен в 20 населенных пунктах – Надеждино, Красноармейское, Вишневка, Крепкое, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашевка, Воинка», – сообщили в КПГ.

Результаты мониторинга показали, что по состоянию на начало апреля 2019 года на семи частотах удалось поймать сигнал двух украинских станций и только в двух населенных пунктах из 20 исследованных.

Блокировка сигнала украинских радиостанций в указанных населенных пунктах ведется также и на других частотах, которые они получили для вещания с Чонгара.

В Нацсовете и Мининформполитики не прокомментировали результаты исследования. В инфографике на сайте регулятора показано, что радиовещание охватывает не только северную, но и центральную часть Крыма.

Напомним, в ноябре 2018 года Крымская правозащитная группа уже проводила мониторинг вещания украинских радиостанций в Крыму. В прошлый раз было проверено вещание радиостанций в 13 населенных пунктах на 8 частотах. Этот мониторинг также подтвердил системное блокирование украинского радиосигнала в Крыму путем включения на этих частотах российских FM-станций.

Фото: «Радио Свобода»