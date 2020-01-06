В Крыму девять провайдеров блокируют 23 украинских сайта

В Крыму девять провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в ноябре-декабре 2019 года.

Кроме того, как минимум, 6 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично. Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах: БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, данные провайдеры блокируют доступ к минимум 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: «Цензор.нет», QHA, «След.нет», UAinfo, 5 канал, «112 Украина», «Апостроф», «Фокус», «Главком», «Центр журналистских расследований», «ТонеТо», «Депо», «Украинская правда», «РБК», «Укринформ», «Левый берег», «Зеркало недели», «Стрічка».

Также доступ ограничили к социальной сети LinkedIn, мессенджеру Telegram и сайтам Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт «Апостроф». У пяти провайдеров недоступен сайт общественного объединения «Крымская Солидарность», а сайты «Радио НВ», «112 Украина» и «24 канала» недоступны у одного провайдера.

При этом, всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России.

КПГ призвала Российскую Федерацию прекратить блокировки независимых украинских онлайн-медиа на территории Крыма.

Напомним, ранее прокуратура АРК занялась расследованием более 50 фактов нарушения прав журналистов в Крыму.

Фото: pexels

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