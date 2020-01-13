В конце 2019 года доходы TikTok выросли в три раза

Доходы приложения TikTok выросли на 310% в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этими данными поделился ведущий специалист по коммуникациям бостонской аналитической компании Apptopia Адам Блэкер.

TikTok has its best quarter ever💰 pic.twitter.com/zLhasaDhgq — Adam Blacker (@AdamBlacker25) January 3, 2020

Согласно оценке аналитиков, в четвертом квартале 2019 года материнская компания ByteDance заработала на TikTok $50 млн, что на 310% больше, чем в 2018 году. В третьем квартале приложение принесло в два раза меньше — $20 млн. Эксперты отмечают тенденцию к росту и прогнозируют доходы в сотни миллионов долларов США.

Отметим, что аналитическая компания Apptopia специализируется на отслеживании доходов от мобильных приложений.

Напомним, ТЕТ завел страничку в TikTok и похвастался ее успехами.

Фото: Unsplash

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