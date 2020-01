В конце 2019 года доходы TikTok выросли в три раза

Доходы приложения TikTok выросли на 310% в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этими данными поделился ведущий специалист по коммуникациям бостонской аналитической компании Apptopia Адам Блэкер.

TikTok has its best quarter ever💰 pic.twitter.com/zLhasaDhgq

— Adam Blacker (@AdamBlacker25) January 3, 2020