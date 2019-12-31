ТЕТ завел страничку в TikTok и похвастался ее успехами

Страница телеканала ТЕТ за 7 дней существования в TikTok получила большой отзыв у аудитории. На нее подписались более 12 тыс. пользователей и поставили более 54 тыс. лайков. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

На своей страничке в TikTok, как и на остальных площадках, ТЕТ постит звезд и актеров телеканала. «Большое преимущество в том, что здесь открывается полный музыкальный карт-бланш. Приложение предлагает бесплатную музыку для создания креатива, в то время как в Instagram и Facebook каждый раз переживаешь о блокировке из-за музыки», – говорится в сообщении телеканала.

Первым постом на страничке в TikTok стало видео с бэкстейджа новогоднего поздравления звезд. Также на ТЕТ используют нарезки из сериалов и ситкомов, подставляя музыку. «Выходящий контент дарит новые эмоции и несет уже другие смыслы», – отмечает вещатель.

«Миссии TikTok и телеканала ТЕТ похожи — мгновенная радость для каждого пользователя и зрителя. Чтобы точно увериться в правильности намерения завести аккаунт, вспомним, что адаптация в соответствии с пользовательским поведением — это успешная формула в борьбе за внимание, поэтому телеканал ТЕТ завел страничку в TikTok», – резюмируют в пресс-службе ТЕТ.

Отметим, среди украинских телеканалов в TikTok можно найти странички «1+1», СТБ и Нового канала.

Фото: Александра Йорк

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