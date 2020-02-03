В комитете Ткаченко хотят подключиться к работе над законопроектом о дезинформации

3 февраля председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Александр Ткаченко опубликовал на своей странице в Facebook заявление нескольких членов комитета, в котором сказано, что некоторые аспекты законопроекта о дезинформации могут привести к наступлению на свободу слова.

Отмечены следующие аспекты:

— непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов;

— появление органа уполномоченного по решению Кабмина с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;

— распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию, и тех, кто не захочет;

— принцип правовой определенности при толковании термина «дезинформация» и соответствие содержания и объема этого срока современным вызовам;

— принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться деятельность этого закона.

В комитете считают, что «такие методы могут привести к наступлению на свободу слова и служить основанием для тех, кто на самом деле пренебрегает работой журналистов в обвинении власти в обратных действиях».

В комитете предложили подключиться к работе над законопроектом: «…Мы готовы предоставить министерству четкие выводы проанализированного проекта закона и приобщиться к работе над ним, понимая необходимость принятия соответствующих шагов в этом направлении. И призываем экспертов и профессиональное сообщество совместными усилиями найти пути решения вызовов, которые стоят перед нашим обществом».

Заявление подписано Александром Ткаченко, Евгенией Кравчук, Никитой Потураевым, Гео Леросом, Лизой Богуцкой и Ростиславом Бобляхом.

Напомним, 27 января Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) потребовала от правительства и Министерства культуры, молодежи и спорта снять с рассмотрения законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля.

Позже Владимир Бородянский заявил, что Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации.

С анализом законопроекта можно ознакомиться в колонке медиаэксперта Дианы Дуцик на «Телекритике».

Фото: Александра Йорк

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