КЖЭ требует от правительства не рассматривать законопроект о дезинформации

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) требует от правительства и Министерства культуры, молодежи и спорта снять с рассмотрения законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте КЖЭ.

В комиссии считают, что в том виде, в котором представлены законодательные инициативы, они неприемлемы, нарушают базовые принципы независимости СМИ и саморегулирования журналистов.

«Мы подчеркиваем, что нельзя совмещать в одном законопроекте ответственность за соблюдение профессиональных стандартов и ответственность за действия лиц против государства. Первое должно регулироваться через журналистские организации, а второе – ответственность правоохранительных органов. Именно такое разграничение должно положить конец спекуляциям и попыткам ввести скрытую цензуру, да еще и руками журналистов», – заявляет комиссия.

КЖЭ заявляет, что вместе со всеми партнерскими организациями готова принять участие в разработке законодательства: «Такие изменения крайне необходимы для защиты нашей профессии и свободы слова от многочисленных попыток превратить журналистов на пропагандистов, а СМИ – на средства массовой дезинформации».

Фото: КЖЭ

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