Главная Новости КЖЭ требует от правительства не рассматривать законопроект о дезинформации
КЖЭ требует от правительства не рассматривать законопроект о дезинформации
НовостиСМИ

КЖЭ требует от правительства не рассматривать законопроект о дезинформации

от Telekritika
Telekritika 1115

Комиссия по журналистской этике подготовила заявление.

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) требует от правительства и Министерства культуры, молодежи и спорта снять с рассмотрения законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте КЖЭ.

В комиссии считают, что в том виде, в котором представлены законодательные инициативы, они неприемлемы, нарушают базовые принципы независимости СМИ и саморегулирования журналистов.

«Мы подчеркиваем, что нельзя совмещать в одном законопроекте ответственность за соблюдение профессиональных стандартов и ответственность за действия лиц против государства. Первое должно регулироваться через журналистские организации, а второе – ответственность правоохранительных органов. Именно такое разграничение должно положить конец спекуляциям и попыткам ввести скрытую цензуру, да еще и руками журналистов», – заявляет комиссия.

КЖЭ заявляет, что вместе со всеми партнерскими организациями готова принять участие в разработке законодательства: «Такие изменения крайне необходимы для защиты нашей профессии и свободы слова от многочисленных попыток превратить журналистов на пропагандистов, а СМИ – на средства массовой дезинформации».

Фото: КЖЭ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Воля» поднимает стоимость пакетов из-за медиагрупп. Те не...

23.01.2020

Vox Media создал платформу, помогающую рекламодателям понять интересы...

31.12.2019

Мошенники незаконно используют бренд «1+1» и имя Григория...

10.01.2020

Spiegel и Atlantic Council разоблачили обширную сеть фейковых...

27.01.2020

Немецкий издатель Axel Springer хочет законодательно запретить AdBlock

16.01.2020

YouTube планирует удвоить количество оригинального контента в 2020...

21.01.2020

Facebook будет усиленно бороться с фейками

08.01.2020

Канал «Украина» снимает новый сериал «Стань моей тенью»

21.01.2020

Apple TV+ опередил по абонбазе в США видеосервисы...

27.01.2020

Новый канал покидает руководитель пресс-службы Светлана Цыбанева

31.12.2019