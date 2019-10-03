В эфир «Громадського» возвращется «ШобШо» в новом формате

В эфир «Громадського телебачення» возвращается социально-политичное юмористическое шоу о проблемах современного общества «ШобШо». Об этом сообщает пресс-служба «Громадського».

— Новый сезон» ШобШо «лично для меня — чистый эксперимент. Несмотря на сложную ситуацию в информационном поле, мы, как гонзо-журналисты, пытались создать сатиру на уже существующие медиа, и при этом оставили сильные стороны наших предыдущих сезонов, — прокомментировал режиссер проекта Валерий Федченко.

«Громадське» сообщает, что отныне «ШобШо», кроме репортажей с места событий, имеет и студийный блок нетрадиционных новостей. Создатели проекта иронизируют над устоявшимся форматом новостных передач и предлагают перегруженным информацией зрителям посмотреть на новости под юмористическим углом.

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Фото: «Громадське»

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