Вместо Насти Станко новым редактором «Нині вже» стала Мария Завьялова

Новый сезон программы «Нині вже» стартует в эфире Hromadske 2 сентября: она по-прежнему будет выходить по будням в 19:00, но длиться час вместо двух. Меньший хронометраж, по словам создателей проекта, «компенсируют активная динамика и новые платформы, которые осваивает проект».

«»Нині вже» — это не просто программа, которая подводит итоги дня. Множество процессов в жизни украинцев происходят в «фоновом режиме», но не становятся от этого менее значимыми. Мы помним и будем говорить о них. Для команды проекта нет запретных тем или нежелательных гостей: мы не только будем обсуждать актуальные вопросы — мы будем формировать повестку дня, ведь можем себе позволить», — рассказала новый шеф-редактор проекта Мария Завьялова. Она сменила на этой должности Настю Станко, которая сейчас работает над фильмами и расследованиями.

Пресс-служба сообщает, что обновленная команда «берет курс на диджитал» и обещает много экспериментов: теперь следить за «Нині вже» можно будет не только в эфире и на YouTube Hromadske, но и в Telegram. В будущем планируется также выпуск серии подкастов.

Неизменными остаются ведущие: в студии по-прежнему будут работать Василий Пехньо, ​​Наталья Пономарив, Юлия Банковая и Андрей Сайчук.

«Возвращение в телевизионный сезон — это как ловить волну. Во-первых, все остальные медиа тоже возвращаются к активной работе. Во-вторых, так много изменений в стране: президент, парламент, новые лица. Впереди знакомство с ними. Поэтому ожидаем поймать таки эту волну», — делится впечатлениями Василий Пехньо.

Первый выпуск нового сезона «Нині вже» выйдет в эфире Hromadske 2 сентября в 19:00.

Фото: Hromadske