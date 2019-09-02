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Вместо Насти Станко новым редактором «Нині вже» стала Мария Завьялова

от Telekritika
От Telekritika 619
Главная Новости Вместо Насти Станко новым редактором «Нині вже» стала Мария Завьялова

Программа «Нині вже» возвращается на Hromadske после летнего отпуска с новым шеф-редактором

Новый сезон программы «Нині вже» стартует в эфире Hromadske 2 сентября: она по-прежнему будет выходить по будням в 19:00, но длиться час вместо двух. Меньший хронометраж, по словам создателей проекта, «компенсируют активная динамика и новые платформы, которые осваивает проект».

«»Нині вже» — это не просто программа, которая подводит итоги дня. Множество процессов в жизни украинцев происходят в «фоновом режиме», но не становятся от этого менее значимыми. Мы помним и будем говорить о них. Для команды проекта нет запретных тем или нежелательных гостей: мы не только будем обсуждать актуальные вопросы — мы будем формировать повестку дня, ведь можем себе позволить», — рассказала новый шеф-редактор проекта Мария Завьялова. Она сменила на этой должности Настю Станко, которая сейчас работает над фильмами и расследованиями.

Пресс-служба сообщает, что обновленная команда «берет курс на диджитал» и обещает много экспериментов: теперь следить за «Нині вже» можно будет не только в эфире и на YouTube Hromadske, но и в Telegram. В будущем планируется также выпуск серии подкастов.

Неизменными остаются ведущие: в студии по-прежнему будут работать Василий Пехньо, ​​Наталья Пономарив, Юлия Банковая и Андрей Сайчук.

«Возвращение в телевизионный сезон — это как ловить волну. Во-первых, все остальные медиа тоже возвращаются к активной работе. Во-вторых, так много изменений в стране: президент, парламент, новые лица. Впереди знакомство с ними. Поэтому ожидаем поймать таки эту волну», — делится впечатлениями Василий Пехньо.

Первый выпуск нового сезона «Нині вже» выйдет в эфире Hromadske 2 сентября в 19:00.

Фото: Hromadske

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