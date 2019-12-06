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В Ивано-Франковске проведен обыск провайдера NetGroup из-за пиратства украинских телеканалов

от Telekritika
От Telekritika 197
Главная Новости В Ивано-Франковске проведен обыск провайдера NetGroup из-за пиратства украинских телеканалов

Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял более миллиона гривен.

5 декабря Киберполиция, СБУ и прокуратура провели в Ивано-Франковске и области обыски в нескольких офисах интернет-провайдера NetGroup на предмет незаконной ретрансляции общенациональных украинских телеканалов и запрещенных российских телеканалов. Количество абонентов провайдера по предварительным оценкам насчитывает около 15 000. Клиентская база охватывала территорию всей области. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции, не уточняя название провайдера.

По информации «Телекритики» речь идет о компании NetGroup, провайдер пиратил телеканалы трех медиагруппы – StarLightMedia, 1+1 media и «Медиа Группы Украина». Они и обратились с заявлениями в киберполицию.

Ежемесячно услуги предоставления интернета и ретрансляции телеканалов оценивались провайдером в 155 гривен с одного абонента. Незаконная деятельность провайдера пока приостановлена. «Сотрудники Киберполиции и СБУ установили, что группа лиц – представителей местного интернет-провайдера – без заключения соответствующего договора, предоставляли своим клиентам доступ к просмотру центральных украинских телеканалов, нарушая их авторские права», — говорится в сообщении.

«Также в списке было ряд российских телеканалов, ретрансляция которых на территории Украины ограничена. Несколько телеканалов из этого перечня использовали технологию кодирования канала для предоставления информации, поэтому для получения возможности его ретрансляции, злоумышленники вмешивались в работу системы. Таким образом, ежемесячная незаконная прибыль местной компании оценивается в более 1 миллиона гривен», — отмечается в уведомлении Киберполиции.

Обыски проводились совместными силами работников киберполиции в Ивано-Франковской области совместно с детективами Ивано-Франковской полиции, СБУ в Ивано-Франковской области и процессуального руководства прокуратуры Ивано-Франковской области. По результатам проведения обысков и соответствующих экспертиз будет принято решение относительно правового статуса причастных лиц. Следственные действия проводятся в рамках ранее начатого уголовного производства, квалифицированного по статьям 176 и 361 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает до 6 лет заключения.

Напомним, в ноябре прокуратура Одесской области уведомила о подозрении директора местного интернет-провайдера в незаконном распространении телеканалов StarLightMedia и 1+1 media.

Фото: pixabay

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