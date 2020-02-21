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В ІТК прокоментували рішення Нацради щодо каналів Кірноса

от Telekritika
От Telekritika 499
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Дане рішення прокоментував виконавчий директор Ігор Коваль.

20 лютого Нацрада безпідставно внесла до списку адаптованих каналів трьох іноземних мовників Рудольфа Кірноса, що викликало багато запитань у представників медіаіндустрії

Виконавчий директор Індустріального телевізійного комітету Ігор Коваль прокоментував «Телекритиці» таке рішення:  

«Треба розуміти про те, що велика кількість обмежень, що накладається на українських мовників, так чи інакше в якийсь момент призведе до того, що частина мовників почне зловживати можливістю без обмежень мовити на Україну з країн, на які вони не мовлять. Мені невідомо, на підставі яких документів їх мовлення походить із США, але навіть за умови, що нема питань щодо документів в США, треба розуміти, що, з огляду на ту кількість регулювання, яку ми маємо, ми будемо отримувати все більше випадків, коли українські мовники змінюють юрисдикцію на користь стран Європи, або США в даному випадку (що взагалі не принципово) для того, щоб продовжувати переважно мовити на Україну, але не виконувати умови українського законодавства, які об’єктивно є досить значними», – сказав пан Коваль.

Виконавчий директор ІТК зауважив, що країна або має створити єдині умови для всіх мовників, які хочуть мовити в Україні, або ми отримаємо таку ситуацію, коли мовники будуть юридично бігти з країни, але продовжувати працювати в Україні на підставі ліцензій або інших дозвільних документів інших держав.

«Тобто є певні механізми захисту проти «ліцензійного туризму», але я думаю, що це дуже не просто. У нас поки що не було випадку, коли Україна або Національна рада визнавала свою юрисдикцію над мовником, який прийшов з іншої країни. Хоча формально така можливість є і буде в законі про медіа», – резюмував Коваль.

 Нагадаємо, 20 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час засідання внесла до списку адаптованих іноземних телеканалів три нових мовники – 4ever Cinema, RUMusic та UAMusic. Цим же рішенням регулятор видалив з-поміж адаптованих телеканалів мовник TV1000 East. Країною-правовласником телеканалів 4ever Cinema, RUMusic та UAMusic вказані США. Мова мовлення першого ─ російська, двох інших ─ українська та російська. У каналів немає супутникового мовлення та американських ліцензій, але Нацрада не бачить причин відмовити каналу в реєстрації та мовленні на території України.

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