В Госспецсвязи согласовали план о кибербезопасности на 2019-2020 годы

Кабинет министров Украины все еще не утвердил план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Взамен в Госспецсвязи подготовили проект постановления КМУ об утверждении такого плана сразу на 2019-2020 годы. Об этом сообщил InternetUA.

На заседании 19 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, без замечаний согласовала проект постановления КМУ «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации Стратегии кибербезопасности Украины».

Предложения в план мероприятий по реализации стратегии на 2019 год принимались до первого сентября 2018-го (согласно распоряжению Кабмина). Однако соответствующего распоряжения Кабмина так и не появилось: 22 октября НКРСИ без замечаний согласовала проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении плана мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии кибербезопасности Украины», направленный письмом Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Ежегодно Кабмин своим распоряжением утверждает план мероприятий на год по реализации стратегии. В 2017 году соответствующий план мероприятий на текущий год был утвержден 10 марта, в прошлом году план мероприятий на 2018 год был утвержден 11 июля.

Однако, похоже, в ГСССЗИ осознали, что утверждать план мероприятий на 2019-й за полтора месяца до нового 2020 года не имеет смысла и разработали новый документ – план сразу на два года, который сегодня был согласован Нацкомиссией.

Когда документ попадет на рассмотрение Кабмина – пока неизвестно.

Стратегия кибербезопасности Украины была утверждена Советом национальной безопасности и обороны 27 января 2016 года и введена в действие указом президента от 15 марта того же года. Целью Стратегии кибербезопасности Украины является создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использования в интересах личности, общества и государства.

Напомним, эксперты пришли к выводу, что если в мире не будет создана действенная система киберзащиты — уже в 2021 году бизнес может понести убытки от кибератак на сумму 6 триллионов долларов.

Фото: Unsplash

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