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За год мировой бизнес может понести убытки от кибератак на $6 триллионов

от Telekritika
От Telekritika 233
Главная Диджитал За год мировой бизнес может понести убытки от кибератак на $6 триллионов

Профильные эксперты государственных учреждений и бизнеса из Украины, США, Германии и Израиля обсудили проблемы кибербезопасности на II Международном форуме «Кибербезопасность – защити свой бизнес».

16 октября в Киеве состоялся II Международный форум «Кибербезопасность – защити свой бизнес». В ходе мероприятия эксперты пришли к единогласному мнению: если в мире не будет создана реальная действенная система киберзащиты — уже в 2021 году бизнес может понести убытки от кибератак на сумму 6 триллионов долларов.  Об этом сообщает Укринформ.

 «Сегодня вопрос кибербезопасности является вопросом номер один для каждой современной страны, а общая задача бизнеса и власти — создать реальную действенную систему киберзащиты, чтобы ни у одного агрессора не было возможности посягать на безопасность государства», — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Форум состоялся в рамках всеукраинского месяца кибербезопасности, который в этом году получил поддержку Совета национальной безопасности и обороны Украины. Основными темами дискуссии стали вопросы взаимодействия бизнеса и власти по созданию национальной экосистемы кибербезопасности как одной из основных составляющих цифрового преобразования государства, экономики и бизнеса.

23 октября в Киевской торгово-промышленной палате состоится еще одно мероприятие, посвященное кибербезопасности. Об этом сообщил вице-президент КТПП, председатель Антикризисного центра кибернетической защиты бизнеса при ТПП Украины Владимир Коляденко.

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