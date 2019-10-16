За год мировой бизнес может понести убытки от кибератак на $6 триллионов

16 октября в Киеве состоялся II Международный форум «Кибербезопасность – защити свой бизнес». В ходе мероприятия эксперты пришли к единогласному мнению: если в мире не будет создана реальная действенная система киберзащиты — уже в 2021 году бизнес может понести убытки от кибератак на сумму 6 триллионов долларов. Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня вопрос кибербезопасности является вопросом номер один для каждой современной страны, а общая задача бизнеса и власти — создать реальную действенную систему киберзащиты, чтобы ни у одного агрессора не было возможности посягать на безопасность государства», — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Форум состоялся в рамках всеукраинского месяца кибербезопасности, который в этом году получил поддержку Совета национальной безопасности и обороны Украины. Основными темами дискуссии стали вопросы взаимодействия бизнеса и власти по созданию национальной экосистемы кибербезопасности как одной из основных составляющих цифрового преобразования государства, экономики и бизнеса.

23 октября в Киевской торгово-промышленной палате состоится еще одно мероприятие, посвященное кибербезопасности. Об этом сообщил вице-президент КТПП, председатель Антикризисного центра кибернетической защиты бизнеса при ТПП Украины Владимир Коляденко.

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