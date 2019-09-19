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В Европе закрыли пиратский сервис, вещавший на 50 млн человек

от Telekritika
От Telekritika 868
Главная Новости В Европе закрыли пиратский сервис, вещавший на 50 млн человек

Сервис Xtream Codes за 12-долларовую подписку транслировал контент Netflix, Sky Italia, Dazn и Mediaset

Европейская полиция закрыла пиратский ресурс Xtream Codes, изъяв все оборудование. Примерно 50 млн пользователей сайта лишились нелегальной трансляции – сервис больше не работает. Об этом сообщает Sky News.

Рейд провели правоохранительные органы при содействии Европола и Евроюста в Германии, Италии, Франции и других странах. Всего арестовали 25 человек, большинство подозреваемых – граждане Италии, еще двое – Греции.

В результате рейдов было изъято более 200 серверов и другого оборудования в Нидерландах, Германии и Франции. А также было заблокировано 150 учетных записей PayPal. Правоохранительные органы заявили, что купившие нелегальную подписку пользователи также будут нести ответственность за свои действия.

Евроюст подчеркнул, что данная сеть ставит под угрозу существование бизнеса поставщиков платного телевидения.

Сайт Xtream Codes за 12-долларовую подписку транслировал контент сервисов Netflix, Sky Italia, Dazn и Mediaset. В общей сложности ущерб составил $6,5 млн.

Напомним, «Телекритика» писала, что пиратский ресурс «Твое ТВ» продолжает работу после вручения подозрений.

Фото: pixabay

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