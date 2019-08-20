В Divan.TV прокомментировали конфликт с «Континент ТВ»

Северный апелляционный хозяйственный суд обязал компанию «Мультимедиа групп Украина» (бывшее юридическое лицо Divan.TV) уплатить 96 тыс. 50 гривен компенсации за нарушение смежных прав компании «Континент ТВ» из-за незаконной ретрансляции каналов. Об этом говорится в решении суда от 27 июня.

Компания «Континент ТВ» – владелец украинских телеканалов «Трофей», «Терра», «Фауна», «Наука», а также дистрибьютор каналов «Дача», «Эпоха», «Первый автомобильный» и «Еврокино» – обратилась в суд в октябре 2018 году с иском о взыскании с ООО «Мультимедиа групп Украины» 169 тыс. 650 грн компенсации за незаконную ретрансляцию каналов «Трофей» и «Трофей HD». Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований. «Континент ТВ» обжаловал это решение в апелляционной инстанции. Апелляционный суд удовлетворил требования истца, уменьшив сумму компенсации. Решение уже вступило в силу. Представители ответчика на судебное заседание при рассмотрении дела не явились, причины неявки суду не сообщили. «Мультимедиа групп Украина» в кассационной инстанции обжаловала решение.

«Континент ТВ» в своем исковом заявлении отмечает, что в мае 2016 года представитель ООО «Диван.ТВ» обратился с письмом о заинтересованности трансляции телеканалов «Трофей» и «Трофей HD», но после длительной переписки в электронном виде, проведенной встречи, договор заключен не был. «Ответчик, не получив права на распространение путем ретрансляции телевизионных программ “Трофей”, “Трофей HD”, предоставлял услуги просмотра указанных телевизионных программ пользователям сервиса divan.tv с 1 мая 2016 по 30 сентября 2016 года, чем нарушил смежные права истца», – говорится в судебном решении.

Генеральный директор «Континент ТВ» Дмитрий Таций в распространенном релизе подчеркивает, что «Диван.ТВ» использует схемы по смене и переименованию юридических лиц во избежание юридической и финансовой ответственности: «Компания Divan.TV использует схемы по смене и переименованию юридических лиц с целью избегания юридической и финансовой ответственности. Ранее компания предоставляла сервис как ООО “Диван.ТВ”, далее это юрлицо было переименовано в ООО «Мультимедиа Групп Украина», а в дальнейшем было заменено на другое юрлицо ООО “Финарт Капитал Инвест”. Такие активные действия по смене юридических лиц наряду с громкими судебными процессами свидетельствуют о намерении компании избежать финансовой ответственности за проигранные судебные дела».

Также Дмитрий Таций обвинил компанию в андерепортинге – занижении количества абонентов для уменьшения суммы платежей правообладателям: «Компания Divan.TV заявляет в открытых источниках о том, что предоставляет свои услуги в более чем 200 стран и декларирует свою абонентскую базу на уровне 700 000 абонентов. Однако, когда дело доходит до переговоров касательно предоставления прав на распространение телеканалов, Divan.TV занижает свою базу в сотни раз, что еще раз подтверждает не совсем честные принципы видения бизнеса и сокрытие реальной абонентской базы. После прочтения всего вышеизложенного возникает один простой вопрос: о каких зарубежных инвестициях в отрасль платного телевидения можно говорить? Какой западный инвестор будет иметь дело с компанией, которая изначально нацелена на обман своих партнеров путем андеррепортинга, а также не брезгует схемами ухода от финансовой ответственности даже при проигранных судебных делах».

В ответ на запрос «Телекритики», пресс-служба Divan.TV представила свое видение ситуации: «У нас нет долговых обязательств перед “Континент ТВ”, так как ООО «Мультимедиа групп Украина» не имеет отношения к бренду Divan.TV с 2017 года, – говорит Аркадий Канюка, исполнительный директор Divan.TV. – После встречи 6 августа 2019 года “Континент ТВ” прислали нам коммерческое предложение на трансляцию каналов “Дача”, “Трофей”, “Еврокино”, “Наука”, “Терра” и “Эпоха”. После подробного изучения предложения стало очевидно, что количество зрителей такого контента на нашем сервисе на данный момент недостаточно для предложенных условий, и мы не можем менять наше пакетирование ради этих каналов. Мы сообщили“Континент ТВ”, что как только будем готовы – возобновим переговоры и взяли небольшую паузу. Очень жаль, что “Континент ТВ” решили повлиять на начавшийся переговорный процесс с помощью давления в прессе, а не поиском компромисса».

Напомним, сервис OLL.TV стал первым лицензированным ОТТ-оператором, компания 8 августа в Нацсовете объединила 25 IPTV-лицензий в одну, прописав также технологию трансляции ОТТ.

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