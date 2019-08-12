OLL.TV объединил 25 IPTV-лицензий в одну, прописав также ОТТ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 8 августа согласовал заявку сервиса интернет-телевидения OLL.TV (ООО «Диджитал Скринз») об объединении 25 лицензий IPTV-провайдера в одну универсальную лицензию с указанием технологий IPTV и ОТТ. В регуляторе акцентируют на том, что OLL.TV стал первым ОТТ-сервисом с лицензией регулятора.

Исполнительный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко призвал других ОТТ-операторов оформить ОТТ-лицензии: «Это первая ОТТ-лицензия ОТТ, которую мы выдаем на нашем рынке. Многие компании работают по этой технологии, но на получение лицензии подалась лишь одна. Это первый шаг и, надеюсь, в дальнейшем другие компании тоже начнут обращаться за лицензиями».

Также в новой лицензии «Диджитал Скринз» прописал нового владельца: вместо ООО «Медиа Группа Украина» стало ЗАО «Фарлеп-Инвест» (телекоммуникационная компания Vega); конечный бенефициарный владелец не изменился – Ринат Ахметов. Кроме того, компания указала минимальную долю телеканалов отечественного производства в общем количестве телеканалов, что ретранслируются в сети – 56%.

Приметно, что за объединение и переоформление лицензий «Диджитал Скринз» выплатит символический лицензионный сбор – около 2 тыс. грн. Это связано с тем, что компания в 2014-м переплатила за лицензии IPTV-провайдера – она обошлась провайдеру в 9 млн гривен. По нынешней методике расчета лицензионного сбора всеукраинская IPTV-лицензия стоит 6 млн гривен, лицензия OTT-провайдера с покрытием всей Украины составляет 2 млн грн. В случае, если новый лицензионный сбор больше уплаченного ранее, лицензиат доплачивает разницу, если же новая сумма меньше уплаченную ранее – лицензиат платит минимальный лицензионный сбор. Старые лицензии провайдера были аннулированы. Срок действия новой лицензии – 10 лет от момента получения первых лицензий (17 марта 2014-го).

Напомним, сервис интерактивного цифрового телевидения OLL.TV вышел на рынок в ноябре 2014-го, оформив лицензию IPTV-провайдера в областных центрах на компанию «Диджитал Скринз». В сентябре 2015 года «Диджитал скринз» получила лицензию спутникового провайдера для XtraTV. В начале года стало известно о разъединении активов: сервис OLL.TV («Диджитал скринзс) перешел в управление телекоммуникационной компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Інвест»), XtraTV отошел «Медиа Группе Украина». 14 марта Нацсовет согласовал выдачу лицензии DTH-провайдера сервису Xtra TV на новую компанию – ООО «Экстра-ТВ». Полного разделения активов пока не произошло: дистрибуция телеканалов холдинга лежит на ООО «Диджитал скринз», в МГУ осталась команда R&D, которая отвечает за поддержку и развитие ОТТ-решений, реализуемых на платформе oll.tv.

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