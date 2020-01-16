В декабре 2019-го ИМИ зафиксировал в Украине 17 случаев нарушений свободы слова

В декабре 2019 года эксперты Института массовой информации (ИМИ) зафиксировали 17 случаев нарушений свободы слова. 13 из них — физическая агрессия в отношении представителей средств массовой информации, сообщается на сайте организации.

Основными нарушениями прав журналистов в декабре 2019-го стали: препятствования (6 случаев), избиения (3 случая) и угрозы (3 случая).

Кроме того, ИМИ зафиксировал 2 случая DDoS-атак на СМИ — на серверы 1+1 media и на тернопольское интернет-издание «Політерно».

По одному случаю нарушений ИМИ отметил в категориях «повреждение имущества и нападение на офисы СМИ», «юридическое давление и обыски». В частности, речь идет о случае, когда сотрудники НАБУ провели обыск в помещении одесского телеканала «Думская TV». Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова СМИ.

В итоге ИМИ зафиксировал случаи нарушения свободы слова и прав журналистов в 9 регионах Украины. Больше всего нарушений в Киеве — 6.

Напомним: согласно исследованию Freedom House, посвященному свободе интернета в разных странах, Украина получила 56 баллов, что дает основания отнести ее в категорию «частично свободных стран».

Инфографика: ИМИ

Фото: Pixabay

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