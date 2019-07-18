В 2021-м половина рекламных инвестиций будет идти на интернет

Для сравнения: в этом году объем составит 47%, а в прошлом было 44%. В то же время темпы роста рынка интернет-рекламы в целом замедляются. В 2018 году он показывал 17%, а по итогам первого полугодия нынешнего – 12%. Ожидается, что к 2021-му темп упадет до 9% в год. Таким образом темпы роста интернет-рекламы приближаются к темпам роста рынка. Это данные прогноза рекламных инвестиций от Zenith.

Основной стимул развития рынку интернет-рекламы дают онлайн-видео и соцсети. Они в среднем покажут 18% и 17% роста в 2021 году соответственно. Вместе с увеличением инвестиций в контент эти каналы выигрывают от постоянных технологических улучшений в смартфонах, скорости подключения, а также от улучшения рекламного таргетинга. В апреле в Южной Корее и США запустили 5G, которая в ближайшее время распространится и на другие рынки. Это будет стимулировать вовлечение потребителей, ведь мобильная связь станет намного быстрее.

У других каналов ожидается меньший прирост. В этом году платный поиск, который составил 37% от всех инвестиций в рекламу в 2018-м, вырос на 11%. Ожидается, что в 2021 году его рост замедлится до 7%. Большая часть инвестиций в поиск уходит в голосовой поиск, а он пока не монетизируется.

Прирост капиталовложений в интернет-рекламу приходится на небольшие бизнесы, которые аллоцируют свои бюджеты в Google и Facebook. Они предлагают высокотаргетированные аудитории и простые инструменты для самостоятельного запуска кампаний. И это влияет на общую ситуацию. Глобальные показатели инвестиций в рекламу формируются из большого количества маленьких рекламодателей, инвестирующих в онлайн-рекламу, и больших рекламодателей, тратящих на онлайн-рекламу меньше половины своих бюджетов. То есть большие компании инвестируют крупные суммы в интернет-рекламу, но в основном их бюджеты попадают в традиционные медиа.

«Категории, которые преуспели в использовании современных диджитал-каналов – это технологии, медиа, финансы и профессиональные сервисы. При этом бренды по-прежнему полагаются на традиционные медиа, чтобы массово строить знание и усиливать ценности бренда», – сказал Мэтт Джеймс, Global Brand President Zenith.

Пресса теряет свою долю читателей и рекламодателей из-за развития онлайн-платформ. Пик роста печатных изданий был в 2007 году с отметкой $164 млрд, в этом он составит всего $70 млрд. Эфирное телевидение начинает падать, но не такими темпами, как печатные СМИ. Zenith прогнозирует снижение инвестиций в традиционное ТВ ежегодно с $184 млрд до $180 млрд в 2021 году.

Ситуация с другими традиционными медиа более оптимистичная. Радио ежегодно прибавляет на 1% инвестиций. Операторы наружной рекламы расширяют сети цифровых дисплеев, это добавляет им около 4% роста инвестиций ежегодно. Кинотеатры занимают нишевую долю 0,8% от мировых инвестиций в рекламу, но в год показывают рост на 12%, преимущественно благодаря буму в Китае.

По прогнозам Zenith, общие инвестиции в рекламу в этом году вырастут до $28 млрд. Около половины этих бюджетов придется на США, где набирает обороты интернет-реклама. Далее в рейтинге – Китай ($4 млрд), Великобритания ($1 млрд) и Индия ($1 млрд).

«В Украине интернет-реклама уже несколько лет подряд превышает темпы роста всего рекламного рынка и тем самым отображает, что наш рынок следует за глобальными трендами. За последние 5 лет интернет-реклама в медиамиксе почти удвоила свою долю и уже приближается к 30%. Дальнейшее стремительное развитие мобильного интернета, рост вовлеченности аудитории в онлайн-контент однозначно приводит к усилению роста интернет-рекламы», – отметила директор Zenith Ukraine Марина Григоренко.

Напомним, согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в Украине в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, он увеличится еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама составит 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство).

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