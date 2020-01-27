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В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на госорганы

от Telekritika
От Telekritika 1564
Главная Диджитал В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на госорганы

А также прекратила функционирование более 1000 сайтов, которые использовались в преступных целях.

Согласно отчету о деятельности за 2019 год, опубликованному СБУ на официальном ресурсе, специалистам СБУ по информационной безопасности удалось нейтрализовать более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, а также прекратить функционирование более 1000 сайтов, которые использовались в преступных целях.

Также в сообщении отмечается, что в 2019 году были открыты 339 уголовных производств, из которых 158 — преступления в сфере использования компьютерных систем; 34 — преступления против основ национальной безопасности.

В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на госорганы

Летом 2019 СБУ совместно с партнерами из США и Великобритании раскрыла хакерскую группировку, которая обеспечивала функционирование 40% русскоязычного сегмента DarkNet. Всего в течение прошлого года служба раскрыла деятельность 20 подобных группировок.

В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на госорганы

В официальном релизе также сказано, что СБУ разоблачила схему незаконного вмешательства в информационные базы данных Государственной налоговой службы Украины, противодействовала несанкционированному вмешательству в работу реестров Министерства юстиции Украины и пресекла преступную деятельность бот-сетей, подконтрольных иностранным спецслужбам. В результате за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента были привлечены к ответственности 34 администратора соцсетей. Кроме того, почти 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.

Напомним: ранее стало известно, что СБУ заблокировала очередной антиукраинский паблик в российской соцсети.

Фото: unsplash

Инфографика: СБУ

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