ДиджиталНовости

СБУ заблокировала очередной антиукраинский паблик в российской соцсети

от Telekritika
От Telekritika 289
Главная Диджитал СБУ заблокировала очередной антиукраинский паблик в российской соцсети

В Запорожье Служба безопасности Украины заблокировала деятельность агитатора, который распространял через интернет антиукраинские материалы.

Следователи спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистскую страницу в одной из российских соцсетей. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Он размещал провокационные материалы с призывами к свержению конституционного строя и изменению границ территории Украины. Для распространения информации злоумышленник специально создал отдельный аккаунт», – сообщается на сайте СБУ.

Во время обыска в квартире фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос сообщения злоумышленнику о подозрении.

Напомним, 4 декабря Служба безопасности Украины остановила деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов для РФ.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Киноиндустрия требует уволить Александра Корниенко из комиссии НАГС

02.12.2019

Канал «1+1» готовит премьеру детектива «Таємниці великих українців»

06.11.2019

Апелляционный суд Киева поддержал блокировку 17 украинских сайтов

25.11.2019

Бородянский рассказал, какой бюджет выделят на вещание в...

25.11.2019

Бюджет на кино Украинского культурного фонда в 2020-м...

03.12.2019

Бородянский выступил за усиление ответственности за фейки и...

06.11.2019

Израильский форматчик «Следа» оказался российской компанией  

29.11.2019

Полуфинал «Танців із зірками» телеканал «1+1» покажет 17...

14.11.2019

«Интер» снял документальный фильм о Борисе Патоне

26.11.2019

The Economist показал видео с Украиной без Крыма

25.11.2019