СБУ заблокировала очередной антиукраинский паблик в российской соцсети

Следователи спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистскую страницу в одной из российских соцсетей. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Он размещал провокационные материалы с призывами к свержению конституционного строя и изменению границ территории Украины. Для распространения информации злоумышленник специально создал отдельный аккаунт», – сообщается на сайте СБУ.

Во время обыска в квартире фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос сообщения злоумышленнику о подозрении.

Напомним, 4 декабря Служба безопасности Украины остановила деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов для РФ.

Фото: unsplash

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