💰 В 2018 телеканалы заработали на рекламе партий 180 млн гривен

Это составляет 40% от всех расходов партий. Из них 180 миллионов составила оплата рекламы на телевидении, говорится в сообщении Комитета избирателей Украины со ссылкой на информацию из отчетов партий.

Среди партий лидером по официальным затратам на телевизионную рекламу является «Батькивщина» – партия потратила на телерекламу 120 миллионов гривен; 36 миллионов на ТВ-рекламу потратила «Радикальная партия», 17 миллионов – расходы «Народного Фронта».

Глава КИУ Алексей Кошель трактует трату денег на рекламу как самопиар. «На рекламу было потрачено почти каждую вторую гривну из общих затрат партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков, полученные партиями в рамках государственного финансирования их деятельности, что является отрицательной тенденцией. К примеру, только на протяжении октября – декабря “Народный фронт” заплатил за рекламу 31 миллион бюджетных гривен. Интересно также то, что часть партий отчитались перед выборами о рекордных взносах в свою пользу. Однако есть сомнения, что эти взносы действительно были сделаны реальными гражданами, а не подставными лицами. Оценку таким фактам должно дать НАПК», – отметил он.

Всего в 2018 году парламентские политические партии официально потратили на деятельность рекордные 727 миллионов гривен, из них 513 миллионов расходов – это деньги, полученные партиями из госбюджета. В 2017 году все шесть парламентских партий вместе потратили 454 миллиона гривен.

Больше всего за год потратили партии «Батькивщина» (188 миллионов гривен), «Народный Фронт» (133 миллиона), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (130 миллионов) и «Самопомощь» (124 миллиона). «Радикальная партия» потратила 93 миллионов гривен, «Оппозиционный блок» – 56 миллионов. На содержание местных организаций партий ушло 114 миллионов гривен, расходы на зарплату составляют 92 миллиона, на осуществление материальных затрат и оплату услуг ушло 89 миллионов, аренду офисов – 68.

Напомним, на канале «Украине» самые высокие расценки на политическую рекламу в предвыборный период.

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