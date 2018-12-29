У «Медиа Группы Украина» самые высокие расценки на политическую рекламу

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на объявления украинских телерадиокомпаний в «Голосе Украины» за 28 декабря.

Дешевле всего кандидатам на пост президента обойдется реклама в промежутке с 1:00 до 6:00 – от 0,24 грн на телеканале «ОЦЕ» до 1498 грн на телеканалах «Украина», «Футбол 1» и «Футбол 2». Секунда ночной рекламы на «Новом канале», СТБ, М1 и ICTV обойдется в 1,2 грн, на NewsOne – 520 грн.

Реклама в промежутке с 18:00 до 19:00 – самая дорогая: от 8,4 грн (в воскресенье) на телеканале М2 до 5658 грн на телеканалах «Украина», «Футбол 1» и «Футбол 2» (в будни).

Секунда рекламы в этом часовом промежутке на «Новом канале» обойдется в 872,4 грн в воскресенье и 495,6 грн в будни; на СТБ – соответственно в 1296 грн и 668,4 грн.

На ICTV за секунду придется заплатить 886,8 грн в воскресенье и 927,6 в будни, а на «Интере» и NewsOne – 2660 грн и 650 грн соответственно вне зависимости от дня недели.

Реклама в промежутке с 7:00 до 8:00 – от 2,4 грн (в воскресенье) на телеканале М2 до 839 грн на телеканалах «Украина», «Футбол 1» и «Футбол 2».

Секунда рекламы в этом часовом промежутке на «Новом канале» обойдется в 75,6 грн в воскресенье и 135,6 грн в будни; на СТБ – соответственно в 247,2 грн и 182,4 грн; ICTV – в 334,8 грн и 320,4. На «Интере» и NewsOne – в 510 грн и 420 грн соответственно вне зависимости от дня недели.

Телеканал «Прямой» предлагает купить секунду в эфире с 1:00 до 17:00 за 500 грн, а с 17:00 до 1:00 – за 700 грн.

На радио самым дорогим остается эфирное время в Киеве – до 4 грн/сек. в дневное и 2 грн/сек. в ночное время у радио «Шансон». Эфирное время в городах-миллионниках и Львове стоит от 0,3 грн/сек. до 1,5 грн/сек., в других областных центрах и городах районного значения – от 0,1 до 0,8 грн/сек.

Предвыборная кампания кандидатов на пост президента Украины стартует 31 декабря.