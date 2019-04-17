Украина в топ-10 стран по посещаемости пиратских сайтов

По данным Muso, за 2018 год пиратский сайты получили более 189 млрд уникальных визитов. Видеоконтент, который предпочитают скачивать пользователи:

49,38% – сериалы и телешоу;

17,9% – фильмы;

15,87% – музыка;

11,49% – книги и журналы;

6,16% – ПО.

Больше всего посещений зафиксировали из США. Украина заняла седьмое место, между Турцией и Индонезией:

США – 17 380 038 844

Россия – 14 468 624 277

Бразилия – 10 283 315 744

Индия – 9 589 665 210

Франция – 7 339 837 375

Турция – 7 335 249 001

Украина – 6 126 077 097

Индонезия – 6 075 238 380

Великобритания – 5 750 562 133

Германия – 5 356 667 376

В Украине уровень пиратства растет, единственный сектор, в котором наблюдается тренд на увеличение легального потребления – музыка. Этот вид пиратства упал на 34%.

Также в Muso отметили закат торрентов. На них приходится 13% пиратства. Большая доля (почти 60%) – за нелегальным стримингом.

Также люди на 10% чаще начали заходить на пиратские сайты поиска без помощи поисковиков.

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