Украина в топ-10 стран по посещаемости пиратских сайтов

По данным Muso, за 2018 год пиратский сайты получили более 189 млрд уникальных визитов. Видеоконтент, который предпочитают скачивать пользователи:
- 49,38% – сериалы и телешоу;
- 17,9% – фильмы;
- 15,87% – музыка;
- 11,49% – книги и журналы;
- 6,16% – ПО.
Больше всего посещений зафиксировали из США. Украина заняла седьмое место, между Турцией и Индонезией:
- США – 17 380 038 844
- Россия – 14 468 624 277
- Бразилия – 10 283 315 744
- Индия – 9 589 665 210
- Франция – 7 339 837 375
- Турция – 7 335 249 001
- Украина – 6 126 077 097
- Индонезия – 6 075 238 380
- Великобритания – 5 750 562 133
- Германия – 5 356 667 376
В Украине уровень пиратства растет, единственный сектор, в котором наблюдается тренд на увеличение легального потребления – музыка. Этот вид пиратства упал на 34%.
Также в Muso отметили закат торрентов. На них приходится 13% пиратства. Большая доля (почти 60%) – за нелегальным стримингом.
Также люди на 10% чаще начали заходить на пиратские сайты поиска без помощи поисковиков.
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