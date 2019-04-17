Украина в топ-10 стран по посещаемости пиратских сайтов
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Украина в топ-10 стран по посещаемости пиратских сайтов

от Telekritika
От Telekritika 67
Главная Новости Украина в топ-10 стран по посещаемости пиратских сайтов

Аналитическая компания Muso, которая занимается борьбой с нелегальной онлайн-дистрибуцией, представила отчет за 2018 год, в котором Украина заняла седьмое место по посещаемости пиратских сайтов, опередив Великобританию, Германию и Индонезию.

По данным Muso, за 2018 год пиратский сайты получили более 189 млрд уникальных визитов. Видеоконтент, который предпочитают скачивать пользователи:

  • 49,38% – сериалы и телешоу;
  • 17,9% – фильмы;
  • 15,87% – музыка;
  • 11,49% – книги и журналы;
  • 6,16% – ПО.

Больше всего посещений зафиксировали из США. Украина заняла седьмое место, между Турцией и Индонезией:

  • США – 17 380 038 844
  • Россия  – 14 468 624 277
  • Бразилия – 10 283 315 744
  • Индия – 9 589 665 210
  • Франция – 7 339 837 375
  • Турция – 7 335 249 001
  • Украина – 6 126 077 097
  • Индонезия – 6 075 238 380
  • Великобритания – 5 750 562 133
  • Германия – 5 356 667 376

В Украине уровень пиратства растет, единственный сектор, в котором наблюдается тренд на увеличение легального потребления – музыка. Этот вид пиратства упал на 34%.

Также в Muso отметили закат торрентов. На них приходится 13% пиратства. Большая доля (почти 60%) – за нелегальным стримингом.

Также люди на 10% чаще начали заходить на пиратские сайты поиска без помощи поисковиков.

Читайте также о том, как киберполиция разоблачила админа 56 пиратских сайтов и о всеукраинской антипиратской спецоперации.

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