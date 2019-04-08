📢 Киберполиция начала всеукраинскую антипиратскую спецоперацию

По словам начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Сергея Демедюка, операция стартовала по всей стране и продлится до конца месяца. Об этом сообщается на официальной странице Киберполиции в Facebook.

Сергей Демедюк отметил, что пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений. Основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах. Такой заработок может стартовать от $500 в месяц с одного сайта. При этом, нет гарантии того, что этот ресурс не несет в себе вредоносного программного обеспечения.

Отмечается, что для эффективного противодействия пиратству Национальная полиция налаживает государственно-частное партнерство. Так, на сегодняшний день уже подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с лидерами медиаиндустрии и общественностью: телегруппами StarLightMedia, «Медиа Группой Украина», «1+1 медиа», Discovery Networks, а также Ассоциацией музыкальной индустрии Украины и Украинской антипиратской ассоциацией, которая представляет в Украине интересы крупнейших мировых медиакорпораций.

Поэтому, киберполиция призывает правообладателей обращаться с сообщениями о нарушении их авторских прав. Для этого физические лица и представители юридических лиц могут использовать форму обратной связи на сайте Киберполиции.

«Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты. Поэтому культура оплаты авторского видео и аудиоконтента онлайн должна развиваться в Украине», – отметил Демедюк.

В киберполиции отмечают, что в 2019 году уже прекратили деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров. Администраторы этих ресурсов разоблачены на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

Отметим, 4 апреля Министерство экономического развития (МЭРТ), а именно – Департамент интеллектуальной собственности – и антипиратская инициатива «Чистое небо» подписали меморандум о сотрудничестве с целью усовершенствовать законодательство, обмениваться информацией и отслеживать пиратов.

Напомним, 27 марта в МЭРТ назначили инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности семерых должностных лиц министерства, в обязанности которых входит накладывать протоколы об административных нарушениях в части процедуры блокировки нелегального контента в интернете. До этого в министерстве 2 года отказывались вводить инспекторов. Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине», вступивший в силу 26 апреля 2017 года, предусматривает административные штрафы в размере 8,5–34 тыс. грн (от 500 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) за распространение пиратского контента.

Фото: pixabay