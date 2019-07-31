«Украина» покажет экранизацию романа Жадана

9 августа на канале «Украина» состоится премьерный показ приключенческого экшена «Дикое поле». Режиссер и соучредитель «Радио Аристократы» Ярослав Лодыгин снял его по мотивам романа Сергея Жадана «Ворошиловград», признанного ВВС «Лучшим украинским романом десятилетия». В съемках принимали участие продакшен LIMELITE в партнерстве с каналом «Украина».

По словам Ярослава Лодыгина, тема романа ему очень близка: «Я историк по образованию. Меня эта тема очень драйвит. Мне кажется, загадка Дикого поля – центральная загадка для создания успешной, крутой Украины. Чем больше мы будем знать про Дикое поле, тем лучше. Этот фильм – первое современное приглашение поговорить об этом».

«“Дикое поле” – невероятно ироническая и самоироническая история, которая говорит об очень важных вещах: что для каждого из нас означает наша родина и наша земля, и где те красные линии, которые мы никому не можем позволить перейти, где чувства нашего собственного достоинства, и что такое для каждого из нас любовь и дружба?» – поделился продюсер проекта Владимир Яценко.

Работа над фильмом началась в августе 2017 года. Основные сцены снимали в городе Старобельск Луганской области, после чего продолжили в Киеве. Главной декорацией фильма стала специально построенная ретро-бензоколонка и окрестности Старобельска.

В фильме снялись известные украинские актеры: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и другие.

Помимо Ярослава Лодыгина, над экранизацией работали автор романа Сергей Жадан, драматург и сценарист Наталья Ворожбит, продюсер Владимир Яценко. Бюджет фильма составил более 1 млн евро.

Канал «Украина» стал генеральным медиапартнером картины «Дикое поле». Премьера фильма в широком кинопрокате состоялась 8 ноября 2018 года.

Ранее «Телекритика» писала о планах Ярослава Лодыгина на должности генпродюсера «Общественного».

Фото: «Украинская правда»