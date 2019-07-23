Ярослав Лодыгин рассказал о своих планах на должности генпродюсера «Общественного»

Режиссер, радио- и телеведущий Ярослав Лодыгин подтвердил свое назначение на должность генерального продюсера общественного вещателя. На своей должности Ярослав будет укреплять информационное вещание и развивать в ближайшие два-три года сотрудничество с европейскими партнерами в производстве киносериальной продукции. Также Ярослав анонсировал кадровые изменения и реструктуризацию подразделений компании. Об этом он рассказал в интервью «Громадському».

Напомним, около 3 недель назад Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опровергала информацию «Телекритики» о назначении на должность генерального продюсера телеканала «UA:Перший» Ярослава Лодыгина. В компании заверяли «Телекритику», что Лодыгин предоставляет консалтинговые услуги по соглашению с НОТУ, а именно «проводит анализ телепроизводства и подготовки концепции развития структуры управления производством телевизионных программ (контента)». Ярослав Лодыгин ранее игнорировал звонки и сообщения «Телекритики» с просьбой прокомментировать его функциональные обязанности на общественном вещателе. В интервью «Громадському» Ярослав представляется как генпродюсер телевизионного направления «Общественного», уточняя, что работает с НОТУ по контракту.

Предложение Ярославу стать генпродюсером сделал Зураб Аласания: «Мы встретились с Зурабом Аласанией зимой, за неделю до того, как его уволили. Я написал ему, что я неделю смотрел «UA:Перший» и там нет того, за что может быть стыдно. Я написал ему после какой-то программы Майкла Щура. Мне реально было смешно. Я давно не смотрел канал, и тут – такой прогресс. Мы познакомились уже в Киеве (оба из Харькова. – Ред.). Зураб был поклонником радио «Аристократы». Он часто приходил как гость. С тех пор мы дружим. Мы встретились, я просто хотел сказать ему слова благодарности, узнать, как дела. Он спросил, чем я сейчас занимаюсь. Я как раз занимался тем, что думал, что мне теперь делать, когда мы решили отложить производство фильма «Интернат» (по роману Сергея Жадана. – Ред.)».

Ярослав «написал стратегию, свое видение» изменений на «Общественном». Главный акцент – на новостях: «Сейчас мы попробуем сконцентрировать все наши силы на построении новостей, потому что это, очевидно, наше конкурентное преимущество, мы действительно независимые, – рассказывает Ярослав Лодыгин. – Я хочу помочь им стать красивее, направить туда ресурсы, возможно, создать программы вокруг новостей, которые обсуждали бы новости, анализировали бы их».

Первые изменения будут ближе к концу года, но генпродюсер дает понять, что они могут и не состояться из-за «ограниченного бюджета»: «Мне бы очень хотелось, чтобы к концу года у нас появилась возможность пригласить любого зрителя включить «Перший». Если мы говорим об Общественном телевидении, это не только «UA:Перший», это еще «UA:Культура», «UA:Крым», более 20 региональных каналов в каждой области. Я сейчас в первую очередь сосредоточен на «Першому». [Хочу] чтобы любой зритель, который включит канал, не испытывал стыда за то, что он смотрит. Поэтому надо исходить из того, что у меня есть. У меня есть ограниченные возможности в производстве. У меня очень мало времени, если говорить про этот год. Полгода вся компания была парализована всеми этими судами». Отметим, бюджет НОТУ в этом году составил 1 млрд гривен.

В перспективе 2–3 лет планируется съемка сериалов и фильмов в европейской копродукции: «Для меня основная цель – чтобы через два-три года мы как компания научились производить сериалы и фильмы. Все ценности, которые заложены в идею Общественного телевидения, прогресса и гуманизма, которые в наших условиях мы реализуем в темной студии, с SD-камерами, с музейным светом — конечно, это не набирает рейтинги, и никогда не будет набирать. Я верю, что только с помощью фикшен, художественной формы, через эмоции, через сердце можно такие ценностные штуки продвигать вперед. (…) Кинематографисты не представляют, какие возможности есть у “Общественного” как у члена Европейской ассоциации общественных вещателей в коллаборации над таким контентом с ВВС, RAI. Сейчас много запросов, чтобы сделать что-то вместе с Украиной, особенно после сериала «Чернобыль». Мы сейчас запускаем несколько сериалов в разработку, я надеюсь, что через два-три года мы увидим их. Я надеюсь, это будут международные проекты».

Продюсер отмечает рост доли телесмотрения «Першого» и сообщает, что под отдельный кинопоказ каналу удавалось привлечь более молодую аудиторию: «Средняя доля уже приближается к 1%. Например, у нас была прекрасная возможность увидеть, как может меняться аудитория канала, как очень сильно меняется профиль аудитории. Была премьера фильма «Донбасс» Сергея Лозницы. Аудитория пенсионерская и пост-пенсионерская сменилась коммерческой аудиторией женщин 35+».

Ярослав Лодыгин в поисках новой команды. Вещатель при нем впервые обзавелся промоотделом: «Сейчас к каналу присоединяются очень крутые люди, которые на рынке стоят гораздо больше. Которые приходят сюда, понимая, как важно именно сейчас заняться Общественным вещанием. Например, Сергей Кривошеев, один из лучших креативных маркетинговых директоров. Он пришел в промоотдел, которого не существовало. У нас было телевидение без промоотдела. Вместе мы работаем над новой бренд-платформой».

Маленькие зарплаты в компании Ярослав называет мифом: «Есть такой миф, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины – маленькие зарплаты. Действительно, там есть очень маленькие зарплаты. Но основной тренд последнего времени – это дотянуть их до рыночного телевизионного уровня», – отметил он. А позже добавил: «Генеральный телепродюсер украинского телеканала – это от $10 тыс. зарплата. (…) Если ты работаешь много лет, получаешь $10-20-30-50 тыс., а тут тебе предлагают 100 тыс. гривен ($3,8 тыс.). Во-вторых, эта компания появилась не два года назад, она появилась на базе государственного телевидения УТ-1. Любой телевизионщик вышел из этого здания, из «Карандаша». Например, «1+1» как канал».

Персонал компании после массовых сокращений в прошлом году должен пройти аудит: «Должен быть проведен профессиональный аудит. Есть люди, которые работают в производственных отделах и, к сожалению, не могут или не хотят работать с динамичным современным оборудованием. Или постановщики, которые уже не могут залезть куда-то по лестнице, чтобы что-то поменять или подвесить».

Отметим, в НОТУ есть должность программного директора, которую занимает Дарья Юровская, генпродюсером развлекательного телевещания является Руслан Городничий, генпродюсер информвещания – Владислав Грузинский, генпродюсер просветительского направления – Татьяна Кисельчук, генпродюсер регионального вещания – Мария Фрей, генпродюсер по развитию – Николай Ковальчук, член правления, ответственный за платформу телевидения, – Юрий Макаров. Как именно должность генпродюсера телевидения пересекается с этими должностями, не сообщается.

Напомним, ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщал, что компания два года не может найти менеджера на должность генпродюсера «Першого» из-за низкого должностного оклада. В апреле он просил членов наблюдательного совета компании утвердить должность «главный продюсер телевидения» с минимальным окладом 100 000 грн и максимальным 200 000 грн. С июля 2018 года ставка генерального продюсера колеблется от 33 100 грн до 56 200 грн с возможностью ежемесячного премирования в размере одного должностного оклада.

Фото: «Громадське»