Общественный вещатель объяснил, какую должность занимает в компании Ярослав Лодыгин 

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опровергает информацию «Телекритики» о назначении на должность генерального продюсера телеканала «UA: Перший» Ярослава Лодыгина. Данное сообщение получено в ответ на наш официальный запрос.

В пресс-службе компании утверждают, что Лодыгин предоставляет консалтинговые услуги по соглашению с НОТУ: «Ярослав Лодыгин не занимает штатную должность в ПАО «НОТУ», он предоставляет телерадиокомпании услуги на условиях соглашения. В частности услуги по проведению анализа телепроизводства и подготовки концепции развития структуры управления производством телевизионных программ (контента)», – говорится в сообщении вещателя.

В НОТУ отказались объяснить целесообразность предоставления таких услуг и того, как они пересекаются с функциональными обязанностями программного директора Дарьи Юровской, генпродюсера развлекательного вещания Руслана Городничего и члена правления Юрия Макарова, ответственного за платформу телевидения.

Также в пресс-службе компании заявляют, что информация руководителя департамента коммуникаций со СМИ и общественностью НОТУ Виктории Сидоренко про назначение Ярослава Лодыгина на должность генпродюсера «UA: Першого» не соответствует действительности. Хотя ранее в разговоре с «Телекритикой» Виктория Сидоренко также назвала примерную дату, когда Лодыгин вступил в эту должность (конец апреля – начало мая, после изменения структуры НОТУ). При этом в официальном комментарии Виктория «Телекритике» отказала, порекомендовав сделать запрос у пресс-службы компании.

Ярослав Лодыгин проигнорировал звонки и сообщения «Телекритики» с просьбой прокомментировать его функциональные обязанности на Общественном вещателе. Два источника «Телекритики» утверждают, что Ярослава Лодыгина представили в компании как генпродюсера телеканала «UA: Перший», также сотрудникам сообщили, что до официального назначения он работает по соглашению.

Напомним, ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания жаловался на то, что компания два года не может найти менеджера на должность генпродюсера «Першого» из-за низкого должностного оклада. В протоколе заседания наблюдательного совета НОТУ от 18 апреля 2019 года сообщалось о том, что глава правления компании просит утвердить должность «главный продюсер телевидения» с минимальным окладом 100 000 грн и максимальным 200 000 грн. От июля 2018 года ставка генерального продюсера колеблется от 33 100 грн до 56 200 грн с возможностью ежемесячного премирования в размере одного должностного оклада.

Фото: НОТУ