«Украина» покажет 8-серийный фильм «Двойное отражение»

15 октября в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 8-серийного фильма «Двойное отражение». Главная героиня картины – финансовый консультант Жанна, которой придется полностью изменить свою жизнь. Об этом сообщает пресс-служба канала.

По сюжету – возлюбленного Жанны убивают, ей удается спастись. Девушка узнает наемного убийцу и он начинает охотиться за ней, Жанне приходится принять участие в программе защиты свидетелей.

В фильме снялись: Анастасия Крылова, Дамир Сухов, Ольга Михайлова, Станислав Щекин, Валерий Баринов, Александр Наумов, Прохор Дубравин, Ярослав Гуревич и другие актеры.

«Мой герой – это верный, преданный “цепной пес”. Бывший военный, который остался за бортом жизни. Ему только и осталось, что служить верой и правдой своему хозяину. В момент предательства он теряет все и начинает мстить своему хозяину», – говорит Дамир Сухов.

Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван, Богдан Шевчик. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «Армада Филмз Продакшн». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Премьера состоится на канале «Украина» 15 октября в 21:00.

Ранее «Телекритика» сообщала, что канал «Украина» анонсировал премьеру четырехсерийного фильма «Если ты меня простишь».

Фото: канал «Украина»

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