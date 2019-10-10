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Канал «Украина» анонсировал премьеру многосерийного фильма «Если ты меня простишь»

от Telekritika
От Telekritika 489
Главная Новости Канал «Украина» анонсировал премьеру многосерийного фильма «Если ты меня простишь»

Первая серия выйдет в эфир 13 октября.

13 октября в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Если ты меня простишь». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Картина расскажет историю семьи, прошедшей через тяжелые испытания. Главная героиня Елена, роль которой исполнила актриса Ольга Гришина, потеряла супруга, справилась с болезнью сына, выплатила долги и восстановила бизнес. Елена повторно вышла замуж, но внезапно вернулся ее первый муж, которого все считали погибшим. Справится ли героиня в этот раз?.. Ответ ждет зрителей в финальной серии.

В фильме также снялись: Александр Константинов, Анастасия Цымбалару и Александр Пашков. Режиссер – Алексей Гусев.

Производством картины по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films.

Фото: телеканал «Украина»

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