УКФ получил 2284 заявки на конкурсные программы 2020 года

Украинский культурный фонд опубликовал реестры на конкурсные программы 2020 года.

Прием заявок на восемь из десяти программ 2020 года завершился 15 января. По информации фонда, всего было получено 2284 заявки.

983 — программа «Инновационный культурный продукт»,

434 — программа «Аудиовизуального искусства»,

363 — программа «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты »,

189 — программа «Знаковые события»,

156 — программа «Инклюзивное искусство»,

75 — программа «Сети и аудитории»,

69 — программа «Аналитика культуры»,

15 — программа «Культурные столицы».

Напомним, В 2019 году при поддержке УКФ было реализовано 432 проекта. Из них 145 – аудиовизуального сектора.

Фото: Unsplash

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