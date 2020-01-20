Новости

УКФ получил 2284 заявки на конкурсные программы 2020 года

от Telekritika
От Telekritika 207
Главная Новости УКФ получил 2284 заявки на конкурсные программы 2020 года

На программу «Аудиовизуального искусства» подано 434 заявки

Украинский культурный фонд опубликовал реестры на конкурсные программы 2020 года. 

Прием заявок на восемь из десяти программ 2020 года завершился 15 января. По информации фонда, всего было получено 2284 заявки. 

983 — программа «Инновационный культурный продукт»,

434 — программа «Аудиовизуального искусства»,

363 — программа «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты »,

189 — программа «Знаковые события»,

156 — программа «Инклюзивное искусство»,

75 — программа «Сети и аудитории»,

69 — программа «Аналитика культуры»,

15 — программа «Культурные столицы».

Напомним, В 2019 году при поддержке УКФ было реализовано 432 проекта. Из них 145 – аудиовизуального сектора.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Американские республиканцы ищут четверть миллирада для выкупа любимого...

15.01.2020

Дарья Юровская уволилась с дирекции Суспільного

13.01.2020

Из плена боевиков освободили авторов «Радио Свобода»

30.12.2019

Началась продажа билетов на нацотбор «Евровидения-2020»

10.01.2020

5 человек приговорены к смертной казни за убийство...

24.12.2019

New York Times заработала более $800 млн благодаря...

16.01.2020

Алексей Гладушевский возглавил новое направление в StarLightMedia

10.01.2020

Европа отнесла Украину к главным мировым пиратам

10.01.2020

Появились новые кандидаты на должность главы Госкино

02.01.2020

В цифровом эфире Киева произошла самовольная смена транслируемых...

08.01.2020