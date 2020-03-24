«UA: Перший» покажет новый сезон программы «#@)₴?$0 з Майклом Щуром»

Каждое воскресенье в 21:20 на телеканале «UA: Перший» будет выходить юмористически-аналитическая программа «#@)₴?$0 с Майклом Щуром». Об этом сообщила пресс-служба «Суспільного».

Новый выпуск о коронавирусе и карантине зрители увидят 24 марта, в 21:20. В нем ведущий расскажет о действиях украинской власти и о том, как COVID-19 отразился на всех сферах жизни общества.

Напомним, второй канал «Суспільного» радио «UA: Радіо Промінь» транслирует радиоверсию программы каждый понедельник в 18:30.

Ранее стало известно, что 25 марта в 21:30 на «UA: Перший» состоится премьера документального фильма-расследования «Дрогобыч 101/1».

Фото: «UA: Перший»

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