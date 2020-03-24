На «UA: Перший» состоится премьера фильма-расследования «Дрогобыч 101/1»

В среду, 25 марта, в 21:30 на «UA: Перший» состоится премьера документального фильма-расследования «Дрогобыч 101/1», посвященного трагедии на Львовщине. Производством ленты занималась команда общественного телеканала, сообщает пресс-служба.

Фильм «Дрогобыч 101/1» рассказывает о трагедии, произошедшей в Дрогобыче в ночь на 28 августа 2019 года. Тогда на улице Грушевского, 101/1 обрушился четырехэтажный дом, в результате чего один подъезд от первого до последнего этажа был полностью разрушен. Восемь человек погибли, семеро травмированы, еще 129 — лишились жилья.

Расследователи попытались выяснить, что стало причиной трагедии и была ли возможность ее избежать. «Дрогобыч 101/1» — это расследование о хромой системе, заложниками которой мы являемся. Об отсутствии жилищной политики и об угрозах, стоящих перед сотнями тысяч семей, живущих в домах времен массового жилищного строительства в Советском Союзе. Мы даем ответы на многие вопросы в часовом документальном видео, и каждый, кто его посмотрит, не сможет больше сказать, что его не предупреждали, а люди, ответственные за принятие решений, не смогут отмахнуться», — прокомментировала шеф-редактор творческого объединения расследований «UA: Перший» Инна Белецкая.

Команда расследователей «Суспільного мовника» работала над фильмом три месяца. Журналисты исследовали все документальные хроники этой трагедии и собрали 52 часа видео и аудиоматериалов.

Напомним: ранее стало известно, что Программа «Спорт» на «UA: Перший» временно прекращает выходы в эфир.

Фото: «UA: Перший»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!