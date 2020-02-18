«UA: Перший» объяснил, почему прервал трансляцию биатлона на финише

Телеканал «UA: Перший» объяснил, что 15 февраля прервал трансляцию биатлона на финише из-за других запланированных программ в сетке. «Суспільний мовник» указывает на свои обязательства перед различными сегментами своей аудитории. Трансляция биатлона затянулась, сериалы и второй тур национального отбора на «Евровидение», которые стояли в сетке после трансляции, должны были выйти согласно программе – вовремя и в полном объеме. Такой ответ «Телекритике» предоставили в пресс-службе «Суспільного мовника».

«15 февраля телеканал «UA: Перший» транслировал мужскую спринтерскую гонку чемпионата мира по биатлону в прямом эфире, — говорится в сообщении. — Мы показали финиш лучшего украинского биатлониста Дмитрия Подручного, который пришел десятым, и прямое включение с ним после завершения соревнования. К сожалению, канал как эфирный вещатель не имеет возможности показать спортсменов, которые приходят к финишу в седьмой десятке вне времени, закрепленного в сетке вещания с трансляцией. Общественный вещатель имеет обязательства перед различными сегментами своей аудитории и уважает интересы как болельщиков биатлона, так и поклонников других программ, которые есть в сетке после окончания спортивных трансляций. Сторонники сериалов и международного песенного конкурса «Евровидение», которые 15 февраля были запланированы в сетке после биатлона, имеют полное право увидеть свои любимые передачи согласно программе — вовремя и в полном объеме. Именно поэтому мы считаем, что полностью выполнили свои обязательства перед аудиторией».

На «Суспільному» настаивают, что реакция Федерации биатлона, которая публично обратила внимание на прерванную трансляцию на сайте biathlon.com.ua, на самом деле не является официальной позицией.

«Обращаем внимание, что упомянутый в вашем запросе сайт не является официальным сайтом Федерации сборной по биатлону и мысли, которые высказываются на нем, нельзя считать официальной позицией Федерации», — отметили в сообщении.

Телеканал утверждает, что освещает выступления украинских спортсменов.

«Телеканал «UA: Перший» уделяет значительное внимание освещению международных спортивных соревнований по биатлону и выступлений украинских спортсменов в них. Только в пределах сезона 2019-2020 канал вообще транслирует почти 120 часов различных соревнований, среди которых все девять этапов Кубка мира, Чемпионата мира и Открытого чемпионата Европы. Первоочередное внимание «UA: Перший» уделяет выступлениям украинских спортсменов-биатлонистов. Так, мы показали яркие выступления Юлии Джимы, Елены Пидгрушной, Артема Примы, а также других участников украинских сборных на этапах в Эстерсунде, Хохфильцене, Анесе, Оберхофе, Рупольдинге, Поклюке (места, где проводятся соревнования – ред.). Сейчас мы освещаем события важнейшего старта сезона – чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце. Мы не только транслируем выступления украинских биатлонистов во время соревнований, но и предоставляем им слово в эфире. Съемочные группы «UA: Першого» берут интервью у наших атлетов непосредственно на месте событий, чтобы зритель мог прочувствовать всю гамму эмоций, которую переживают спортсмены: лидер мужской сборной Дмитрий Подручный; олимпийские чемпионки − Юлия Джима, Вита и Валентина Семиренко, Елена Пидгрушная; перспективные биатлонисты − Артем Прима, Антон Дудченко, Дарья Блашка», − отметил «Суспільний мовник».

Напомним, на сайте biathlon.com.ua после телетрансляции 15 февраля было размещено обращение к телеканалу «UA: Перший» изменить подход к трансляциям, в нем просили, чтобы качество показа на единственном украинском трансляторе «соответствовало лучшим стандартам».

Официально сайт biathlon.com.ua принадлежит информагентству «Биатлон» (ТОВ «ІА «Біатлон»), собственниками которого в госреестре значатся пополам Сергей Бойченко и Павел Клименко. Сайт полностью освещает все события Федерации биатлона.

Отметим, «UA: Перший» не впервые попадает в подобные ситуации. Летом 2016-го во время трансляции летней Олимпиады канал не показывал ряд соревнований с участием украинских спортсменов. Тогда канал объяснил это своим недофинансированием.

Фото: «Укринформ»

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