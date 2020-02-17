«UA: Перший» не показал финал гонки по биатлону с участием украинских спортсменов

Телеканал «UA: Перший» в субботу, 15 февраля, прервал финал гонки в мужском спринте в рамках Чемпионата мира по биатлону с участием украинских спортсменов Антона Дудченко и Богдана Цымбала. Трансляция была прервана рекламой и польским сериалом. Телезрители так и не узнали, чем окончилось соревнование для украинских спортсменов. На прерванную трансляцию обратили внимание украинские болельщики в сетях. С официальным заявлением выступила также Федерация биатлона через свой сайт.

Федерация просит телеканал изменить подход к трансляциям. Прерванный показ названо «неприятным сюрпризом», в Федерации биатлона просят, чтобы качество показа на единственном украинском трансляторе соответствовало лучшим стандартам.

«Под конец гонки самый неприятный сюрприз преподнесли… владельцы прав на трансляцию на территории Украины с телеканала «UA: Перший», — говорится в уведомлении Федерации биатлона. – В то время, когда на дистанции находилось еще полтора десятка спортсменов, в том числе и один из Украины, трансляция… закончилась! И украинские болельщики без помощи интернета не смогли узнать – чем же закончилась борьба Антона Дудченко и Богдана Цымбала (на заглавном фото первый слева — ред.) за попадание в гонку преследования. Два дебютанта чемпионата мира провели очень похожий старт, чисто проведя стрельбу лежа и допустив по промаху на стойке. И если Дудченко, который уже имеет ряд успешных стартов в нынешнем сезоне, все-таки сумел зацепиться за гонку преследования, финишировав 60-м, то Цымбалу этого сделать не удалось – у Богдана шестьдесят седьмое время. А коллегам с «UA: Перший» хочется сказать. Друзья, это – чемпионат мира. Старт, к которому в течение всего сезона готовятся спортсмены. Турнир, который является пиком интереса болельщиков в сезоне. В ваших же интересах, чтобы качество показа на единственном украинском трансляторе соответствовало лучшим стандартам. Тем более, что в нынешнем сезоне вас есть за что похвалить. Но все же – чемпионат мира… Равняйтесь на наших спортсменов – не теряйте уровень».

Фрагмент данной трансляции доступный на Facebook-странице «Телекритики». Трансляция была полностью прервана 15 февраля около 16:55, до этого ее уже не раз прерывали рекламой.

В сети телеканал обвиняет в небрежном подходе к освещению всего биатлона, указывая на частые прерывания рекламой и прямыми включениями в самые важные моменты соревнования, ненадлежащий уровень комментаторов.

Спустя двое суток «Суспільний мовник» никак не прокомментировал прерванную трансляцию. «Телекритика» отправила запрос в пресс-службу с просьбой разъяснить причины окончания трансляции.

Отметим, «UA: Перший» не впервые попадает в подобные ситуации. Летом 2016-го во время трансляции летней Олимпиады канал не показывал ряд соревнований с участием украинских спортсменов. Тогда канал объяснил это своим недофинансированием.

Фото: «Укринформ»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!