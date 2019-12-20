«UA: Перший» хочет сменить название на «Суспільне ТБ»

Общественный телеканал «UA: Перший» планирует сменить название на «Суспільне ТБ». Соответствующее заявление телеканал подал в лицензии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

20 декабря Нацсовет второй раз перенес рассмотрение вопроса по поводу изменения логотипа. Причины переноса не уведомляются.

Отметим, в плане Национальной общественной телерадиокомпании Украины на 2019-й было прописано, что в третьей декаде июля будет внедрена маркетинговая стратегия «UА: Першого», следствием которой должен стать ребрендинг телеканала «UА: Перший». Ребрендинг, согласно плану, был запланирован на третью декаду августа, телеканал должен был сменить название на «Суспільне». Промокампания нового названия телеканала была запланирована на октябрь под лозунгом «Суспільне. Наше спільне».

Напомним, члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Татьяна Лебедева и Владимир Брынзак покидают свои должности. В наблюдательном совете образовалось четыре вакантных места.

Фото: Александра Йорк

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