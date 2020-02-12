КиноНовостиТВ

«UA: Культура» снимает документальный фильм ко Дню героев Небесной сотни  

от Telekritika
От Telekritika 677
Главная Кино «UA: Культура» снимает документальный фильм ко Дню героев Небесной сотни  

Режиссером стала Марина Бойко.

Команда общественного телеканала «UA: Культура» снимает документальный фильм «Небесна сотня: шість років потому», посвященный Дню героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба.

По словам режиссера фильма Марины Бойко, эта история призвана напомнить о событиях Революции Достоинства и отважной борьбе украинцев за свои права.

«Прошло всего шесть лет, на самом деле очень мало, но многие люди не знают ни фамилий героев Небесной сотни, ни даже того, что это за дата — 20 февраля. Этим фильмом мы напоминаем о событиях шестилетней давности и рассказываем, что происходит с семьями погибших сейчас», — комментирует режиссер.

В фильме также использовали кинохронику событий Майдана. Зрители увидят ретроспективу новостей о событиях революции за шесть лет.

Отдельная часть фильма посвящена интервью с адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской, которая объявила голодовку для восстановления судебных дел. Она объяснит с юридической точки зрения, как идет борьба за справедливость и чем можно помочь.

Напомним, 29 января, ко Дню памяти Героев Крут, общественный телеканал «UA: Культура» подготовил тематическую программу.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Киберполиция разоблачила в Вышневом провайдера, который пиратил телеканалы...

21.01.2020

80% украинцев регулярно смотрят YouTube — исследование

13.01.2020

Украина выступит в первом полуфинале «Евровидения 2020»

29.01.2020

Disney+ станет доступным в 7 странах Европы 24...

21.01.2020

1+1 media обзавелась сертификатом стандарта ISO в сфере...

11.02.2020

Радиохолдинг Баграева берет в управление экс-радиостанцию Курченко

10.02.2020

Группа Discovery полностью закрыла украинское представительство

14.01.2020

«Минфин» стал самым популярным украинским СМИ о финансах

31.01.2020

В Alphabet разработали сервис для обнаружения фейковых фото

05.02.2020

В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на...

27.01.2020