«UA: Культура» снимает документальный фильм ко Дню героев Небесной сотни  

Команда общественного телеканала «UA: Культура» снимает документальный фильм «Небесна сотня: шість років потому», посвященный Дню героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба.

По словам режиссера фильма Марины Бойко, эта история призвана напомнить о событиях Революции Достоинства и отважной борьбе украинцев за свои права.

«Прошло всего шесть лет, на самом деле очень мало, но многие люди не знают ни фамилий героев Небесной сотни, ни даже того, что это за дата — 20 февраля. Этим фильмом мы напоминаем о событиях шестилетней давности и рассказываем, что происходит с семьями погибших сейчас», — комментирует режиссер.

В фильме также использовали кинохронику событий Майдана. Зрители увидят ретроспективу новостей о событиях революции за шесть лет.

Отдельная часть фильма посвящена интервью с адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской, которая объявила голодовку для восстановления судебных дел. Она объяснит с юридической точки зрения, как идет борьба за справедливость и чем можно помочь.

Напомним, 29 января, ко Дню памяти Героев Крут, общественный телеканал «UA: Культура» подготовил тематическую программу.

Фото: unsplash

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