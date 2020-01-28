НовостиТВ

Ко Дню памяти героев Крут «Суспільне» подготовило тематическую программу

от Telekritika
От Telekritika 920
Главная Новости Ко Дню памяти героев Крут «Суспільне» подготовило тематическую программу

«UA: Культура» и «UA: Перший» покажут ряд программ, посвященных героям Крут.

29 января, ко Дню памяти героев Крут, общественный телеканал «UA: Культура» подготовил тематическую программу.

В 8:15 и в течение дня покажут короткометражный документальный фильм «Круты» из цикла «Победы Украини». В нем – кратко и содержательно о ходе событий во время обороны Крут.

В 8:30 –  показ документальной программы «Круты». Историческая реконструкция и комментарии украинского историка Александра Зарембы помогут воссоздать детальную хронологию событий героической обороны студенческим отрядом железнодорожной станции «Круты».

В 11:00 на «UA: Культура» –  документальный фильм «Круты: Первая Независимость» из цикла «Герои Украины». В съемках приняли участие Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П. Вирского, народные артисты Украины: Наталья Сумская, Нина Матвиенко, Василий Баша и другие. На общественном канале «UA: Перший» ленту покажут в 15:15.

Также в этот день общественный канал «UA: Культура» предложит к просмотру знаковые музыкальные концерты.

12:00-13:45 –  концерт группы старинной музыки «Хорея Козацька» в Доме звукозаписи «Суспільного радіо».

А в 19:25 зрителей ждет премьера телеверсии концерта-посвящения Василию Стусу «Непокоренный ПроRock» в Доме звукозаписи «Суспільного радіо». В концерте приняли участие известные украинские исполнители: Мария Бурмака, Сергей Файфура, Ольга Грыськова; группы «Тельнюк: Сестры», «Хорея Козацька», Fata Morgana UA, «Очеретяний кіт», BeTwins и многие другие.

Напомним, ранее «UA: Культура» показал специальную программу ко дню памяти жертв Холокоста.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

CBS cнимет сериал о Клариссе Старлинг из «Молчания...

13.01.2020

«UA: Перший» покажет свой фильм «Как говорил Дед...

30.12.2019

В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на...

27.01.2020

На участие в конкурсе «Золота Дзиґа» поступило 88...

23.01.2020

Netflix выпустит новую анимацию о покемонах

23.01.2020

Гендиректор BBC объявил о своей отставке

20.01.2020

Paramount Comedy устраивает марафон популярных телесериалов на новогодние...

30.12.2019

Тарантино снимет сериал Bоunty Law, показанный в «Однажды...

20.01.2020

На итальянском канале Украину назвали «малая Россия», посольство...

28.01.2020

Новый канал покидает руководитель пресс-службы Светлана Цыбанева

31.12.2019