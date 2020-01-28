Ко Дню памяти героев Крут «Суспільне» подготовило тематическую программу

29 января, ко Дню памяти героев Крут, общественный телеканал «UA: Культура» подготовил тематическую программу.

В 8:15 и в течение дня покажут короткометражный документальный фильм «Круты» из цикла «Победы Украини». В нем – кратко и содержательно о ходе событий во время обороны Крут.

В 8:30 – показ документальной программы «Круты». Историческая реконструкция и комментарии украинского историка Александра Зарембы помогут воссоздать детальную хронологию событий героической обороны студенческим отрядом железнодорожной станции «Круты».

В 11:00 на «UA: Культура» – документальный фильм «Круты: Первая Независимость» из цикла «Герои Украины». В съемках приняли участие Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П. Вирского, народные артисты Украины: Наталья Сумская, Нина Матвиенко, Василий Баша и другие. На общественном канале «UA: Перший» ленту покажут в 15:15.

Также в этот день общественный канал «UA: Культура» предложит к просмотру знаковые музыкальные концерты.

12:00-13:45 – концерт группы старинной музыки «Хорея Козацька» в Доме звукозаписи «Суспільного радіо».

А в 19:25 зрителей ждет премьера телеверсии концерта-посвящения Василию Стусу «Непокоренный ПроRock» в Доме звукозаписи «Суспільного радіо». В концерте приняли участие известные украинские исполнители: Мария Бурмака, Сергей Файфура, Ольга Грыськова; группы «Тельнюк: Сестры», «Хорея Козацька», Fata Morgana UA, «Очеретяний кіт», BeTwins и многие другие.

Напомним, ранее «UA: Культура» показал специальную программу ко дню памяти жертв Холокоста.

Фото: unsplash

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